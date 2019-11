Fundazione : les lauréats du Challenge Innovation à la découverte de l’écosystème entrepreneurial américain

Pour la sixième année consécutive, la Fondation de l'Université de Corse a organisé les 20, 21 et 22 mars derniers, le Challenge Innovation.

Il s'agit d'un marathon de 3 jours qui permet à près de 200 étudiants de différentes filières de l’Université de Corse (informatique, entrepreneuriat, ingénieurs, économie/gestion,Multi Médias et Internet) de travailler en équipe sur un projet de startup.

La dotation offerte aux lauréats de ce concours est une Learning Expedition autour d'un écosystème performant en matière d'innovation numérique. Ainsi les lauréats des deux éditions précédentes ont pu partir pendant 4 jours à Lisbonne à l'occasion du Web Summit.





Dans le cadre de l'édition 2019, la Fondation de l'Université de Corse offre aux lauréats du Challenge Innovation, avec le soutien de ses partenaires, une dotation exceptionnelle : la découverte de l’écosystème entrepreneurial américain (Columbia Business School, fonds d’investissements, start-ups, incubateurs, Fablabs, etc.).





Ainsi de nombreux échanges autour de l'expérience entrepreneuriale de figures exemplaires de cet écosystème ont été organisés avec l’Association des Corses des Etats-Unis. Ce programme permettra aux étudiants de visiter des sites dédiés à l’innovation, de rencontrer et d’échanger avec des chefs d’entreprise corses, des créateurs de startups au cœur de l’écosystème entrepreneurial corso-américain.



Les lauréats du Challenge Innovation seront à pied d'œuvre à New-York dès ce dimanche.

Ils prendront l'avion du retour le 14 novembre au terme d'échanges avec Aymeric Halverson et J.-J. Dandrieux, deux jeunes entrepreneurs corses dans la Tech, Carlu Franceschini, avocat de Proskauer Rose et une doctorante en Pharmacie à la Columbia issue de l’Université de Corse.

De quoi leur donner bien des idées...