Fuite de gaz rue de l’Archipel à Ajaccio : l'intervention impacte 760 clients

La rédaction le Mercredi 13 Septembre 2023 à 16:38

Ce mercredi 13 septembre 2023, en début d'après-midi, une entreprise de travaux publics qui intervenait sur la voirie a endommagé un réseau de gaz situé rue de l’Archipel, à Ajaccio. Cet incident a provoqué une fuite. Les sapeurs-pompiers ont rapidement déployé un périmètre de sécurité. Par mesure de précaution, la distribution en gaz de 760 clients a été temporairement suspendue. Les équipes d’ENGIE se sont immédiatement rendues sur place et les techniciens mettent tout en œuvre pour réparer au plus vite le réseau endommagé. Le rétablissement de la distribution en gaz débutera dès 17 heures et devrait s’achever d’ici demain.