Fuite de gaz dans un établissement de plage de Calvi

Pompiers, gendarmes, police municipale ont été mobilisés ce jeudi peu avant 17 heures pour une alerte au gaz provenant d'une établissement de plage de Calvi.

Aussitôt toutes les dispositions étaient prises pour délimiter un périmètre de sécurité et éloigner curieux et baigneurs de la zone alors que les accès à la plage étaient également interdits.

Des dispositions étaient également prises pour couper les circuit de gaz de l'établissement concerné.

Les opérations chez les pompiers étaient menées par le lieutenant Barthélèmy Guerrini

En raison du nombre de véhicules stationnés et de personnes circulant dans la pinède, compte-tenu de la suppression d'un passage pour se rendre de la Nationale à la plage à hauteur du supermarché Casino, on a pu constater la difficulté d'intervention dans ce secteur seulement accessible par la route de la pinède et l'unique chemin de terre où véhicules et semi-remorque étaient stationnés des deux côtés.

On ose à peine imaginer ce qui aura pu se produire en cas d'explosion.