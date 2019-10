Freedom gagne le grand prix du jury au festival du film politique de Porto-Vecchio

Clap de fin pour cette édition 2019 du festival du film politique à Porto-Vecchio.

Une 3ème édition qui a été couronnée d'un immense succès.

Après la soirée de clôture hier dans la salle des congrès, c'est dans cette même salle ce dimanche qu'a été dévoilé le palmarès de ce 3e festival du film politique fondé rappelons-le par notre confrère Karl Zéro, Jérôme Paoli, Daisy d'Errata et Anne - Catherine Mendez.

Un brunch devait suivre.

Le prix du public a été décerné au film "Zéro impunity" de Nicolas Blies et Stéphane Hueber-Blies; celui des médias à Island Road de Francescu Artil et celui du jury à Freedom de Rodd Rathjen.





Le Palmarès 2019



PRIX DU PUBLIC

Zéro Impunity de Nicolas Blies et Stéphane Hueber-Blies

Pendant des siècles, les victimes de crimes de guerre sexuels odieux ont subi d’horribles abus et leurs conséquences dévastatrices, mais très peu ont eu le courage ou l’appui de briser le silence séculaire et de prendre la parole.

Zero Impunity offre une voix aux victimes du monde entier, notamment en Syrie et en Ukraine, ainsi que sur le continent africain et aux États-Unis. Fatima élève la voix au nom de sa fille, Nora, 11 ans, enlevée comme des milliers d’enfants et torturée sexuellement dans les prisons du régime syrien.

Alisa, une survivante de violences sexuelles lors du conflit du Donbass en Ukraine, prend la parole alors qu’il est interdit de porter des accusations dans son propre pays. Mark, ancien interrogateur à Guantanamo, dénonce le système institutionnalisé qui utilise la torture sexuelle sur les détenus de la prison militaire américaine.



PRIX DES MÉDIAS

Island Road de Francescu Artily

Louisiane, le bayou. Cette langue de terre disparaît peu à peu à cause de la montée des eaux, des ouragans et des changements climatiques. Les communautés indiennes seront relocalisées à l’intérieur des terres. Dans le contexte de cette situation de migration contrainte, les derniers résidents interrogent leur condition d’isolement entre la résistance et l’abandon.



GRAND PRIX DU JURY

Freedom de Rodd Rathjen

Dans la campagne cambodgienne, Chakra, garçon vif de 14 ans, travaille dans la rizière avec sa famille. Aspirant à plus d’indépendance, il sollicite un passeur pour trouver un emploi rémunéré dans une usine en Thaïlande. Sans rien dire à ses proches, il se rend à Bangkok dans l’espoir de mieux gagner sa vie. En arrivant sur place, Chakra et son nouvel ami Kea, âgé d’une trentaine d’années, découvrent que l’intermédiaire leur a menti : comme d’autres Cambodgiens et Birmans, ils sont vendus comme esclaves à un capitaine de chalutier…