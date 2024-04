Franz Leandri (Schmidt/Cuisinella à Ajaccio) : « La satisfaction de nos clients nous est primordiale »

- En tant que propriétaire du groupe Schmidt/Cuisinella, que représente pour vous ce double anniversaire des 40 et 25 ans de ces deux enseignes ?

- Il représente une aubaine de représenter nos marques à nos clients, de réaffirmer notre volonté d'être toujours dans l’innovation, la tendance, l'écoute, les attentes de nos consommateurs, de prendre le temps de cette journée pas comme les autres avec nos partenaires, clients, collègues et de savourer ce beau parcours dans notre secteur d’activité qui évolue en permanence, et de remercier toutes nos équipes, nos clients et nos partenaires pour leur engagement, dans cette ambiance de partage .

- C’est tout d'abord une histoire familiale. Cette longévité n’a été possible que par la constance de vouloir toujours servir nos clients et être à la recherche en permanence de leur satisfaction. Nous avons connu beaucoup d'événements négatifs durant ce long parcours mais nous avons toujours su rebondir, réinvestir dans le seul but de continuer à servir nos clients et les satisfaire même lorsque cela était compliqué. Une société vit. Elle est une personne morale dirigée par des acteurs physiques et lorsque ces derniers viennent à disparaître-une pensée pour mon père- mais aussi des départs à la retraite, des démissions, des accidents de parcours tel que le sinistre que l’on a eu : une seule chose relève : l’envie de toujours croire en les hommes qui composent la relation client, la performance commerciale et la qualité de service. Merci à nos fournisseurs, nos amis et la famille qui nous soutiennent.