Françoise Mariani (Adapei2A) : "on fait la différence entre les enfants handicapés et ordinaires"

"Les IME sont des établissements médico-sociaux qui ont une continuité d’activité à assurer au regard du public accueilli, mais aussi de la formation du personnel (éducatif, médical, paramédical, thérapeutique). Le profil des usagers nécessite ainsi une continuité de prise en charge médico-sociale dont l’interruption serait susceptible d’engendrer une aggravation de leur situation et de leur état de santé.

L’IME les Moulins Blancs, dans le cadre de sa mission de service public, assure l’accompagnement de 40 jeunes gravement handicapés. Notre organisation au quotidien et plus spécifiquement en cette période de « troubles » liée au coronavirus, se focalise sur des suivis de grande proximité qui nous permettent de détecter toute modification de comportement ou de l’état de santé de nos usagers.

Une infirmière à temps plein s’assure de la continuité des soins au quotidien, aidée en cela par le médecin psychiatre présente la journée du mardi et le pédiatre le jeudi après-midi.

Certes nos jeunes n’ont pas la possibilité de comprendre l’importance des mesures barrières, mais le professionnalisme des salariés se doit d’y palier en étant d’autant plus vigilant et attentif à laver régulièrement les mains des jeunes, tout comme ces derniers appliquent également pour eux-mêmes les mesures barrières.

Le personnel absent pour arrêt maladie ne présente à ce jour aucun symptôme du COVID 19.

Les parents/représentants légaux restent évidemment libres de confier ou non leur enfant à la structure durant cette période d’incertitude et de grande confusion.

Mais nous tenons à rappeler que l’IME Les Moulins Blancs est ouvert, tout comme les autres IME de Corse et du continent, et le restera tant que nos moyens humains le permettront, cela tout en préservant les salariés, en limitant l’impact de l’épidémie en veillant au respect strict des mesures barrières qui nécessitent un changement des pratiques dans l’organisation quotidienne.