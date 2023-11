François-Xavier Bustillo sous les projecteurs de la foi : La médiatisation exceptionnelle du cardinal évêque de Corse

- En seulement deux ans, vous avez connu une ascension rapide au sein de la hiérarchie catholique, comment l'expliquez-vous ?

- Ascension, c’est un terme très utilisé dans les médias, mais en fait dans mon cas, je n’ai pas fait d’effort pour être évêque, on m’a appelé, je n’ai pas fait un effort non plus pour être cardinal, on m’a nommé. Donc je me suis retrouvé dans une situation nouvelle, sans avoir cherché une place dans la hiérarchie. Je pense que l’attitude juste à avoir, c’est la confiance. On me fait confiance, j’essaie de répondre du mieux que je peux pour servir mon diocèse et le peuple qui m’a été confié.



- En étant présent dans des médias nationaux, tels que Paris Match, et en participant à des émissions télévisées, vous êtes devenu un prélat sous le feu des projecteurs. Quelle analyse faites-vous de cette médiatisation exceptionnelle et considérez-vous qu’elle représente une adaptation nécessaire de l’église à la modernité de la société actuelle ?

- J’ai été un peu surpris qu’on m’appelle autant. Je pense qu’il y a l’originalité, la nouveauté du cardinal. « Qui est ce cardinal de Corse ? », on ne le connaît pas donc on va l’interviewer afin de le rencontrer et de le connaître. Dans l’ensemble, j’ai ressenti de la bienveillance.

Après, je crois que ma mission n’est pas d’être tout le temps dans les médias, car c’est risqué. Il y a des moments où il y a quelque chose à dire, et d’autres où il n’y a rien d’intéressant ou d’intelligent à dire. Il faut avoir la capacité de savoir parler quand il faut parler, de savoir se taire quand il faut se taire. Ma mission première, c’est d’être sur le terrain avec les gens, pas tout le temps dans les médias.



- Justement, vous participez à beaucoup d’événements, notamment la récente réunion de Femu a Corsica sur l’autonomie, c’est une démarche peu commune pour un cardinal, pourriez-vous nous expliquer ce choix inhabituel et partager votre perspective sur l’implication d’une figure ecclésiastique dans des débats politiques locaux ?

- Je suis un cardinal évêque d’un lieu, d’un territoire, je ne peux pas être un bon pasteur ou un bon cardinal si je ne connais pas mon peuple. C’est pour cette raison que, depuis le début, j’essaie d’être présent et d’écouter la vie politique, de savoir où l’on va et ce que l’on va devenir, de comprendre, d’apprendre et d’avoir des éléments. Je suis présent aussi dans la vie économique, sportive, culturelle. Pour être un bon pasteur, il faut bien connaître la réalité telle qu’elle est.



- Vous avez bien compris ce qu’est la Corse et ce que sont les Corses, vous les avez acceptés comme aucun de vos prédécesseurs n’avait réussi à le faire. La relation qui vous lie au peuple corse est unique, comment l’expliquez-vous ?

- Je ne sais pas si elle est unique, mais en tout cas, je sens qu’elle est privilégiée. Je me sens personnellement très aimé et porté. Pour moi en tant qu’évêque cardinal, si je sens que mon peuple m’aime, me soutient, ça représente plus qu’un privilège, c’est une responsabilité. Je ne peux pas et ne dois pas décevoir ce peuple qui me fait confiance.

L’évêque se doit d’être présent, de saluer tout le monde, de comprendre. Il est normal qu’il y ait un contact simple et des souvenirs avec le pasteur. Nous sommes une famille, et pour moi la Corse est une famille.



- Le fait d’être Catalan et franciscain a-t-il joué un rôle dans votre compréhension de notre île ?

- Je pense que oui. Je suis originaire du Pays basque, pays très typé politiquement et culturellement, ça aide à comprendre une mentalité, une identité, une culture et des aspirations.



- La Corse a fait de vous un évêque puis un cardinal, est-ce qu’on peut dire que cette terre vous a porté chance ?

- Je suis convaincu que ce que nous vivons en Corse, avec le fait d’avoir ce lien d’amitié et d’affection entre le cardinal et son peuple est assez unique. À Rome, il y avait plus de 800 personnes, cela signifie que pendant deux ans, j’ai fait le choix très personnel de viser la proximité, de rencontrer les personnes, et ce choix de proximité paye et me donne une légitimité. Ce sont les Corses qui me la donnent par le respect et l’affection.



- Justement, vous attendiez-vous à une délégation insulaire aussi importante à Rome ?

- Non, je m’attendais à une petite délégation, au début, nous pensions que 200 personnes viendraient quand nous avons débuté l’organisation, mais après, il y a une augmentation et nous sommes arrivés à plus de 800 personnes. Toutes les classes de la population étaient représentées, il n'y avait pas d’élite, c’était un peuple qui se retrouvait avec son pasteur. J’ai trouvé ça très beau et très touchant.



- On dit que même en Corse la pratique religieuse recule, l’île reste pourtant très imprégnée de traditions et d’une grande ferveur pour la Vierge. Comment définiriez-vous le rapport des Corses à la Foi ?

- Effectivement, il n’y a pas beaucoup de pratique, mais j’ai toujours dit qu’au moins il n’y a pas d’hostilité idéologique. Peut-être qu’il y a un peu d’indifférence avec des personnes qui ne pratiquent pas, mais lorsqu’il y a des moments importants, Noël, Pâques, la Toussaint, les fêtes patronales, les fêtes de la Vierge, les Corses se rappellent qu’ils ont un patrimoine, une culture et une spiritualité. Donc quelque part, la régularité des célébrations, processions, pèlerinages nous rappelle que nous faisons partie d’un peuple qui a des racines profondes et que la tradition catholique fait partie de notre culture, de notre nature et de notre identité.