François Orsoni met en scène la parabole grotesque de "Monsieur le député" à l'Alb'oru de Bastia

Après "La mort de Danton" de Georg Büchner, c'est au tour de la pièce italienne Monsieur le Député, de Leonardo Sciascia de passer par la créativité du metteur en scène Ajaccien, François Orsoni. L'homme signe une nouvelle adaptation très contemporaine d'une pièce de la fin des années 80 mêlant textes originaux, public en immersion et projections vidéo à 360 degrés.



Un synopsis intemporel

Cette comédie met en scène un professeur de littérature désintéressé et progressiste projeté dans un monde politique des années 80 en Sicile enclin aux dérives mafieuses. Cette création raisonne comme un écho au vu de l'actualité et de la formation de collectifs anti-mafia ces derniers mois en Corse.François Orsoni raconte. "C'est une pièce très pessimiste, elle fait du système, et non des individus, la cause essentielle de la collusion entre la mafia et les milieux politiques. Sciascia a l’élégance et le talent de faire de ce théâtre du réel une pièce puissante et pleine d’humour, qui résonne particulièrement fortement chez nous dans la période actuelle."Cette représentation a pour particularité de mettre le public au coeur de l'action avec une disposition en carré autour d'une table centrale. Les 5 acteurs (Flore Babled, Jean Louis Coulloc’h, Alban Guyon, François Orsoni et Pascal Tagnati)seront entourés de quatre caméras qui projetteront leurs images sur les murs de la salle. Une mise en scène imaginée pour faire le tour de la Corse comme l'explique le metteur en scène."Nous voulions faire l’expérience ensemble d’un théâtre itinérant, un théâtre qui pouvait se jouer dans des espaces très différents, comme des lieux d’extérieurs, des champs, des stades de football, des places de villages, des parkings et des églises... Nous avons construit nos spectacles avec une économie de moyens techniques, une économie de décor : un texte, des acteurs, un espace."Après avoir tourné avec Monsieur le député, François Orsoni s'attellera à "Coriolan" de William Shakespeare. En attendant, on retrouve "Monsieur le député" sur la scène de l'Alb'oru pour passer un agréable moment.Dépéchez-vous, il reste encore quelques place !Du 22 au 24 janvier : Bastia - ALBORULe 28 janvier : Corti - SPAZIU NATALE LUCCIANIDu 29 au 31 janvier : Aiacciu - BIBLIOTHEQUE FESCH1er février : Pitrusedda