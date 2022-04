François Filoni : « Nous allons faire un gros score. La Macronie, la Corse en a trop souffert ! »

Le président sortant, en revanche, est loin de trouver grâce à ses yeux. « La posture d’Emmanuel Macron, un peu dans l’ironie, dans la condescendance, ne relève pas le débat » pour François Filoni. L’accusation de dépendance à l’égard « du pouvoir russe » et « de M. Poutine », pour avoir contracté un prêt auprès d’une banque russe, passe très mal. « Tout le monde sait bien que quand on a fait le prêt pour le financement du parti, aucune banque ne voulait prêter au Rassemblement National. Était-ce légal d’emprunter à une banque étrangère ? La réponse est oui. », argumente François Filoni. « Ces attaques, cela devient infamant. Ces côtés-là, ce sont des tâches, je préfère les débats de fond. », ajoute t-il.



Sur le fond, justement, le porte-parole du Rassemblement National estime que « dix sujets en trois heures, c’est court ». « Je voulais qu’on parle davantage du commerce extérieur, de l’école, des carences dans notre société… », regrette François Filoni. Un autre sujet, lui, a été totalement mis de côté : la situation de la Corse. « Cela a été occulté par les journalistes qui conduisaient le débat », analyse t-il. François Filoni réaffirme la position de son parti : « Pour nous, l’autonomie est un leurre. Je préfère parler d’un concordat, avec la généralisation de l’enseignement du Corse, de l’histoire de la Corse. Après, il faut une solution économique, comme la zone franche. Ce sont des solutions que les gens attendent ».



Pour ce second tour, le responsable du Rassemblement National est très optimiste. « Nous allons faire un gros score, nous allons de nouveau sortir premiers en Corse. Hier j’étais à Sartene, à Propriano, et partout, les gens nous disent qu’ils vont voter pour nous parce qu’ils en ont marre du système actuel. La Macronie, la Corse en a trop souffert ! », conclut François Filoni.