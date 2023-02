Francis Rombaldi, le chasseur d'images, n'est plus

Il était, il y a quelque temps encore, en perpétuel mouvement, se déplaçait au gré de ses passions, ne lâchait pas le moindre sujet et emmagasinait les images comme on enfile les perles. Francis Rombaldi faisait t partie de ceux qui ont fait l’actualité insulaire et cela depuis des décennies. Il était le témoin de la Corse depuis le début des années soixante, à l’époque du plomb et des bobines, à l’époque d’un journalisme plus profond, plus passionnant, où les scoops étaient monnaie courante. Le terrain s’y prêtait volontiers. Le cœur du reporter aussi !

Francis a connu cela à ses débuts de photographe au Provençal-Corse, à l’époque où le quotidien de Gaston Deferre effectuait ses débuts face à son confrère azuréen confortablement installé dans l’île.

Comme l’équipe qui l’avait accueilli, Francis était parti au combat de l’information avec la fougue de sa jeunesse et de sa passion, sur un terrain difficile d’accès où son objectif balayait une Corse en plein développement. Son appareil en bandoulière, il évoluait du littoral à la Corse profonde avec toujours la même détermination de chasseur d’images, de témoin, de collecteur d’informations qu’il transmettait aussitôt à la rédaction avec un enthousiasme qui faisait plaisir à voir, qui reflétait la fierté du métier.



La nature chevillée au cœur et au corps

De la montagne au cœur de la Méditerranée, des routes du Tour de Corse automobile aux stades de l’hexagone, des pistes espagnoles aux routes d’Europe ou d’ailleurs, Francis Rombaldi avait roulé sa bosse de « chercheur invétéré » partout où le reportage le conduisait, avec ce brin de passion accroché au cœur qu’est la nature, la faune et la flore qui ne l’a jamais quitté. Dans ce domaine bien précis, il se régalait et s’en donnait à cœur joie. Dès lors qu’il posait sa caméra sur un sujet, dans le silence qui l’entourait, plus rien ne comptait que l’hymne qu’il vouait à dame nature, aux couleurs et aux odeurs qui le gagnaient. Il en prenait plein les yeux et le cœur et ne s’en lassait jamais.





Bien sûr, il a couru les grands événements de l’île, rapporté d’impressionnantes images des grands sujets qui ont touché la Corse, emmagasiné des portraits et des témoignages qui ont fait date, comme par exemple le crash de l’avion yougoslave sur le San Petru. Francis a fait partie de la grosse équipe des pionniers de France 3 Corse puis de Via Stella, la grande famille de l’information en images qui a traversé quelques décennies pour atteindre le niveau qui est le sien aujourd’hui.





Francis Rombaldi avait traversé ces cinquante années sans prendre la moindre ride. Sur le papier, le journaliste-reporter d’image avait pris sa retraite de grand reporter depuis un bon moment. Mais il a néanmoins continué à parcourir, tant qu'il a pu, nombre de kilomètres pour l’amour de la nature et le bonheur que lui offrait cette liberté de pouvoir poursuivre sa passion jusqu’au bout.

L’actualité, c’est Franck Rombaldi qui s’en était chargée depuis, Franck qui a la clavicule soudée à la caméra en digne successeur de son père.

Francis, lui, s'est contenté de suivre l’actualité avec l’œil du connaisseur en regardant ses objectifs refléter ce que la Corse a de plus beau : sa nature qui l’a aimé et lui a, toujours, chanté son plus bel hymne.



Aujourd'hui ceux qui l'ont aimé, connu et fréquenté pleurent un homme charmant au sempiternel sourire et à la gentillesse extrême.

Corse Net Infos présente à toute sa famille, à ses parents et amis l'expression de ses très sincères condoléances.