Francine Guidicelli si n'hè andata

C'est un immense voile de tristesse qui a enveloppé ce matin la cité paoline, la Balagne et bien au-delà lorsque on a appris le décès suite à une longue et implacable maladie de notre amie Francine Guidicelli, née Molinari, survenu à son domicile, entourée de l'affection des siens.

Françoise pour l'État civil, affectueusement surnommée Francine venait de fêter il y a quelques mois (en avril) son 85e anniversaire.

Que dire de cette grande Dame au caractère bien trempé si ce n'est qu'elle était appréciée de tous pour sa simplicité, son sourire et son éternelle bonne humeur.

Francine était toujours là quand on avait besoin d'elle. Elle avait aussi cette faculté à réagir et à trouver les bons mots pour réconforter les gens dans la peine et dans la souffrance.

Infatigable, travailleuse dans l'âme, elle trouvait toujours le temps de concilier sa vie professionnelle avec sa vie de famille tout en étant sur tous les fronts pour venir en aide aux personnes âgées, organiser des manifestations pour eux, mettre sur pied un voyage ou une simple promenade, sans oublier ,le comité des fêtes de la ville qu'elle animait avec autour d'elle une équipe dont chacun parle encore aujourd'hui.

A la Mairie de l'Ile-Rousse, du temps des regrettés Jacques Ambrogi et Pierre Pasquini mais aussi avec le Maire actuel Jean-Jo Allegrini-Simonetti, on savait que l'on pouvait compter sur Francine en toutes occasions.

On n'oubliera pas non plus que c'est elle qui est à l'origine du renouveau de la plus ancienne foire de Corse qui est celle de l'Ile-Rousse.

Francine ne savait rien refuser mais il fallait que tout ce qui était entrepris le soit avec rigueur et professionnalisme.

Elle incarnait aussi un symbole, celui de l'amour.

La porte de sa maison était toujours ouverte et c'est toujours avec cette gentillesse et douceur qu'elle vous invitait à boire le café et déguster quelques biscuits.

Francine c'était aussi l'image d'une famille unie. Mariée à Jean depuis 50 ans, elle a élevé ses enfants avec les valeurs qui étaient les siennes. C'était une mère aimante.

Fabienne et Michèle étaient sa grande fierté. Que dire aussi de l'amour qu'elle portait à ses petites filles adorées.

L'Ile-Rousse on l'a dit perd une grande Dame. C'est une nouvelle page de la cité Paoline qui se tourne.

Elle nous manque déjà mais elle restera à jamais gravée dans nos coeur.

Repose en paix Francine et de la haut veille sur les tiens comme tu as toujours su le faire.

Ses obsèques seront célébrées ce lundi 9 septembre à 10h30 en l'église de l'Immaculée Conception à l'Ile-Rousse.

En cette douloureuse circonstance, la rédaction de CNI présente à son époux Jean, à ses filles Fabienne et Michèle, à ses gendres, à ses petites filles adorées Audey, Célia, Léa et Lisa, à sa soeur Marie-Flore Barousse, à sa cousine Julie Campana, et à toutes les personnes que ce deuil afflige ses sincères condoléances.