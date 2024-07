France VII en or : avec JB Pascal, un peu de Bastia XV sacré au stade de France

"Du Casone à Marcoussis", Jean-Baptiste Pascal, l'analyste de performance des équipes de France de Rugby à 7 , n'a pas oublié d'où il vient. Il nous avait ,déjà dit sa fierté d'avoir effectué un tel parcours lors d'une récente interview réalisée après le premier titre international de l'équipe de France.C'est au Casone, que le jeune résident de Brando, où il revient toujours, a effectué ses premiers pas de rugbyman avec le regretté éducateur de Bastia XV Angelo Conti et Ivan Zaborowki, comme le rappelle cette double image partagée avec une immense fierté aujourd'hui par son père Fred...Une blessure à l'épaule l'a contraint à abandonner le terrain sans pour autant oublier le rugby. Bien au contraire.Il l'a abordé d'une autre façon pour progresser tous ceux qui s'y adonnaient.Du coup il s'est ouvert le chemin de Marcoussis et participé ainsi à la belle aventure qui s'est achevée, on sait comment, ce samedi au stade de France.Ainsi, c'est aussi un peu de Bastia XV, le club cher à Alain Del Moro et à tous ceux qui l'ont accompagné durant toutes ces années, qui a été sacré au stade de France.Bravo JB.