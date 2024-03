France Travail Corse a une nouvelle directrice

- Quels vont être les principaux enjeux de vos nouvelles fonctions en tant que directrice de France Travail en Corse ?

- D'abord, cela va être de poursuivre dans la dynamique actuelle. Aujourd’hui, il y a un gros travail de partenariat entre les différents acteurs qui s’est installé au bénéfice des demandeurs d'emploi et des entreprises. L'idée, c'est de continuer à travailler, à innover, à rechercher des solutions pour que tous les demandeurs d'emploi et toutes les personnes qui le souhaitent puissent accéder à un emploi, et que toutes les entreprises qui souhaitent recruter puissent trouver des talents et faire le plein dans leur personnel. On sait que nous sommes sur un territoire où les besoins sont plus ou moins nombreux en fonction des saisons et peuvent même exploser à certains moments. Il faut donc être réactif, être présent sur le territoire et trouver des solutions qui se préparent bien en amont de la saison, tout au long de l'année.



- Avec 6,4% de demandeurs d’emploi, la Corse enregistre un taux de chômage historiquement bas. Des chiffres qu’il faut toutefois continuer à améliorer ?

- Oui, il faut continuer à travailler pour les améliorer, mais en même temps il faut aussi les maintenir. Les deux volets doivent être travaillées de pair. La Corse a le taux de chômage le plus bas derrière la Bretagne, donc nous avons déjà vraiment de très bons. Je pense que c’est avant tout parce que tous les acteurs qui œuvrent dans le domaine de l’emploi sont capables de se parler, de se mettre les uns à côté des autres au bénéfice des entreprises et des demandeurs d'emploi.



-Quels sont les principaux secteurs d'emploi dans lesquels il existe des besoins aujourd’hui ?

Ce sont les secteurs dans lesquels la Corse est bien présente. Il y a des besoins, évidemment, dans le tourisme, dans l'hôtellerie-restauration, mais aussi dans l'agriculture, et également dans le BTP. Il y a également des souhaits de recrutement dans le secteur de l'industrie ainsi que dans les secteur social et sanitaire. Donc il faut que l'on travaille sur l'ensemble de ces secteurs, et que l'on puisse être présent dès qu’il y a un besoin.



Pour attirer certains publics éloignés de l’emploi, France Travail veut miser sur des initiatives originales qui sortent un peu des sentiers battus, à l’instar des restaurants éphémères mis en place à Ajaccio, Bastia et Ile-Rousse en partenariat avec l’UMIH et des restaurateurs…

C'est tout le principe de France Travail. L’idée c'est effectivement de partir d'initiatives locales et de voir comment elles se mettent en place sur le terrain, quels résultats elles donnent et si cela fonctionne, comment on peut les démultiplier.