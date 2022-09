France 3 Corse Via Stella va jouer la carte de "la proximité"

L'heure de la rentrée a sonné pour France 3 Corse Via Stella. La chaîne de télévision insulaire a inauguré cette semaine sa nouvelle grille de programmes toujours "au plus près du territoire et de ses habitants". Fruits d’une véritable volonté éditoriale d’ancrer le média dans la société corse contemporaine, de nouvelles émissions font leur apparition sur la chaîne. « La notion de proximité fait l’ADN des médias régionaux, on a traduit cette proximité dans la grille en traitant tous les aspects de la vie des Corses : tout ce qui est social, économique, culturel, patrimonial et écologique », détaille Vanina Susini, directrice des antennes et des programmes de Via Stella.



Ainsi, du lundi au jeudi à 20h10, Francine Massiani ou Florian Carrié seront en itinérance et en immersion dans les villages, les territoires et les quartiers à la rencontre des Corses dans l’émission « Ind’è Voi ».



Diffusée du lundi au vendredi, à 12h25, « Oghje » est la nouvelle émission bilingue qui répond aux questions pratiques des téléspectateurs, pour apporter des solutions concrètes à leur quotidien. Ces deux programmes s’articulent autour des deux grands rendez-vous quotidiens d’information emblématiques de la chaîne : Le Corsica Prima et le Corsica Sera qui fêtera d’ailleurs ses 40 ans durant l’hiver.



Parmi les nouvelles émissions proposées, les téléspectateurs pourront admirer la nature corse tous les samedis à 13h10 grâce à « Andemu », un magazine dédié à la découverte des sentiers de randonnée de la montagne insulaire mêlant patrimoine immatériel et histoire de l’île. Après la découverte des villages, du patrimoine, place à la culture. Chaque vendredi soir, à 20h10, Marie-Joseph Arrighi-Landini, accompagnée d’un chroniqueur, reçoit des acteurs de différents domaines pour évoquer l’actualité culturelle insulaire dans Baz’art Le Mag. Une fois par mois, Laurent Simonpoli proposera « Le mag XXL », une émission adossée à un évènement culturel. La première s’articulera autour des 40 ans du festival Art’è Mare et sera diffusée le 1er octobre.



Les passionnés de gastronomie se régaleront le samedi à 11h30 devant « Al dente », l’émission qui met en scène le chef cuisinier Romuald Boyer. Durant 26 min, il se baladera dans les villages corses à bord de son foodtruck pour découvrir le patrimoine culinaire insulaire et ses spécialités.



La chaîne a aussi tenu à s’emparer des questions environnementales, une des grandes préoccupations contemporaines en créant deux nouveaux programmes : « Empreinte Verte », une émission mensuelle sur l’éco-citoyenneté et « Ca presse ! », un format plus court et graphique de quelques minutes.