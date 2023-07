France 2030 investit 12,5 millions d’euros en Corse

Le secrétaire général pour l’investissement, Bruno Bonnell, était en Corse pour une visite de deux jours cette semaine. L’occasion pour lui d’installer le premier comité de suivi régional France 2030 ce mercredi à Ajaccio, aux côtés du préfet de Corse, Amaury de Saint-Quentin, et du président de l’Agence de Développement Économique de la Corse, Alex Vinciguerra.Cette instance aura désormais pour objectif d’accompagner à l’échelle régionale les choix d’investissement et d’innovation nationaux portés par le plan France 2030 qui doit permettre de rattraper le retard industriel français, d’investir dans les technologies innovantes ou encore de soutenir la transition écologique. Inédit par son ampleur avec 54 milliards d’euros investis à l’horizon 2030 à l’échelle nationale, ce plan aspire à ce que les entreprises et les organismes de recherche français réussissent pleinement leur transition dans plusieurs filières stratégiques. « Il s’agit de leur permettre de répondre de manière compétitive aux défis écologiques et d’attractivité du monde qui vient et de faire émerger les futurs champions de filières d’excellence », explique la préfecture de Corse dans un communiqué en soulignant qu’une double ambition est visée : « Transformer durablement des secteurs clefs de notre économie par l’innovation technologique, et positionner la France en leader du monde de demain ». Pour ce faire, plusieurs appels à candidatures à destination des entreprises ont été lancés*.Le comité de suivi régional devra pour sa part s’astreindre à identifier les projets « valorisant les spécificités du territoire et suivre localement la bonne exécution du plan France 2030 ». Huit lauréats ont d’ores et déjà été retenus sur l’île « dans des domaines variés comme la formation, l’éducation numérique, l’intelligence artificielle, la bioaccoustique ou la décarbonation ». Ces derniers bénéficieront de 12,5 millions d’euros d’aide au titre de ce plan d’investissement. « En outre, France 2030 dispose d’un volet régionalisé, doté de cinq millions d’euros financés à parité par l’État et la Collectivité de Corse, qui aire les projets des entreprises, dans le cadre d’un guichet régional opéré par BPI France », annonce la préfecture.* Pour retrouver l’ensemble des appels à candidatures : https://www.gouvernement.fr/france-2030/appels-a-candidatures