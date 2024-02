Forum de l'emploi de Bastia : 500 visiteurs, 30 entreprises et 300 places offertes

« Cette journée, organisée par France Travail, la DDETSPP (Direction Départementale de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des populations), la CCI, la Mission Locale et Cap Emploi, présente deux temps forts » indiquait Dominique Gatti, directrice de France Travail région bastiaise. « Dans un premier temps une partie innovante, inédite, avec une opération intitulée – Recrute ton boss- qui casse les codes puisqu’il s'agit d'un job dating inversé où 4 chefs d'entreprise présentent leurs offres d'embauche à un public en recherche d'emploi et tentent de convaincre le demandeur de postuler chez eux. Cette première partie se fait avec le club "Les entreprises s’engagent".

La deuxième partie se voulait plus traditionnelle avec le forum emploi où une trentaine d'employeurs venaient recruter, où l’on proposait des formations et des informations sur la création d'entreprises.





Le club « Les entreprises s’engagent »

Partenaire de « Recrute ton boss », le club « Les entreprises s’engagent »* avait 4 représentants d’entreprises sur places : Bigmat Bronzini, Conciergerie du Cap Corse, Leclerc Bastia et Enterprise, ex Avis « Avec la CCI, le Medef et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat on coanime ce club » expliquait Gael Mordant de la DDETSPP. « Nous mettons en place des actions particulières en termes d’insertion, d’inclusion et de transition écologique. Et dans ce cadre-là on a souhaité organiser ce nouvel évènement qui s’appelle "Recrute ton boss". C’est un système de recrutement inversé, avec des chefs d’entreprise qui passent de table en table pour présenter leur entreprise, présenter leurs offres d’emploi, établir un dialogue avec les demandeurs d’emploi. Ça leur permet éventuellement de pouvoir recruter. Il faut savoir que le monde du recrutement est en plein bouleversement et qu’aujourd’hui il faut trouver des nouvelles méthodes et de nouveaux moyens pour aider les entreprises à trouver des emplois ».





Ce jeudi ce sont tout de même 300 postes qui au total étaient proposés aux demandeurs d’emploi par 30 entreprises. Des offres diverses allant de l’accompagnant éducatif et social au technicien frigoriste en passant par chauffeur poids lourd, comptable, cuisinier, électromécanicien, maçon, manager de rayon, serveur, technicien de fibre optique…

« Ce job dating permet aux recruteurs un gain de temps en leur permettant de recevoir un maximum de candidats » poursuivait Dominique Gatti. « Ça leur permet également d’avoir des candidatures variées, des personnes qui n’ont peut-être pas tout à fait le profil souhaité mais motivées et ça se solde très souvent par des embauches ».







Co-initiatrice de cette journée depuis de nombreuses années, la Chambre de commerce et d'industrie de Corse. « On a toujours accompagné Pôle Emploi, aujourd’hui France Travail, sur la recherche de demandeurs d’emploi et d’embauche » soulignait pour sa part Nicole Spinosi de la Direction des entreprises et territoires à la CCI. « Avec ce nouveau concept l’idée était de faire bouger un petit peu les lignes chez les chefs d’entreprise. Aujourd’hui, il faut qu’ils se vendent, ce ne sont plus eux qui décident. C’est le demandeur d’emploi qui décide où il va travailler. En amont de cette opération on a fait une demi-journée de formation pour les chefs d’entreprise pour leur apprendre à présenter leur entreprise, à se vendre. Pour cette première, quatre entreprises ont accepté de jouer le jeu ce qui n’était pas évident pour elles au départ. Pour compléter ce format nouveau on a placé 4 petites urnes destinées à récupérer les CV ».