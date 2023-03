Fort risque d'avalanche ce dimanche en Corse

D'abondantes chutes de neige, souvent ventées, se sont produites en Corse depuis une semaine. L'enneigement s'est reconstitué rapidement à partir de 1 200 mètres notamment sur le secteur du Renosu. On mesurait ce samedi matin 1m20 à Ghisoni à 1 600 mètres d'altitude. Cette couche de neige fraîche est encore peu consolidée et les accumulations sont nombreuses dans les combes.





Ainsi, le risque de déclencher une avalanche, parfois grande, au passage d'un skieur restera fort ce week-end sur le massif du Renosu, il sera encore marqué sur le massif du Cintu-Rotondu où il a moins neigé.

Dimanche, le retour du soleil favorisera également l'humidification de la neige. De nombreux départs spontanés d'avalanche pourront se produire surtout aux altitudes modestes et plus haut dans les pentes bien orientées au soleil.



La plus grande prudence est, dès lors, recommandée aux pratiquants de la randonnée et du ski hors pistes.



Plus d'infos sur les applis mobile de Météofrance et Météoski