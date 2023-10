Formagame : Une rencontre réussie entre jeunes et centres de formation à Porto-Vecchio

La Mission Locale Sud Corse a poursuivi sur la voie du succès en organisant la 4e édition de FormaGame, un job dating visant à aider les jeunes à trouver des opportunités de formation.

Le vendredi 10 octobre, plus de 40 jeunes se sont rassemblés dans les locaux d'Alta Game à Porto-Vecchio pour participer à cet événement qui a offert aux participants une opportunité précieuse pour explorer les différentes options de formation disponibles sur le territoire. De plus, les représentants des centres de formation ont partagé leur expertise et présenté des programmes conçus pour répondre aux besoins actuels du marché de l'emploi.



L'atmosphère interactive de FormaGame, comprenant des ateliers et des séances de questions-réponses, a favorisé des échanges dynamiques et décontractés, créant ainsi un environnement propice à la participation active des jeunes.

La Mission Locale Sud Corse et ses partenaires travaillent déjà sur une nouvelle édition de cet événement prévue pour 2024.