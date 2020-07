Ford Bastia soutient la ligue corse de rugby

C.-V. M le Vendredi 17 Juillet 2020 à 08:23

La Ligue Corse de Rugby est une Ligue ambitieuse qui vient de doter ses 4 conseillers techniques régionaux de véhicules de service pour mener à bien leur mission de maillage du territoire insulaire afin de favoriser le développement du rugby sur l'île et d'assurer leur rôle de soutien aux formations.

Jean-Simon Savelli et la ligue corse de rugby n'ont pas manqué de remercier, comme il convient, à leur partenaire Ford Bastia qui a "à nouveau répondu présent pour soutenir notre Ligue et le développement du Rugby en Corse" s'est plu à souligner le président de la ligue corse en recevant les clefs des quatre véhicules.

