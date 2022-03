Football : le SC Bastia renoue, enfin, avec la victoire à Furiani

Après une entame timide d’une dizaine de minutes, les Bastiais prenaient le match en main et ouvraient assez logiquement le score à la 21ème par Talal. Les joueurs de Régis Brouard continuaient leur domination se créant quelques bonnes occasions mais ne les concrétisant point.

En fin de 1ère période les Dunkerquois se montraient pressants mais sans vraiment inquiéter la défense insulaire. Les dernières minutes étaient bastiaises avec un corner de la droite de Vincent.

Les Dunkerquois revenaient sur le terrain avec un nouveau dispositif, l’entraineur Romain Revelli faisant 3 changements simultanément. S’ils dominaient les premières minutes, les Bastiais reprenaient vite le fil du match mais encore une fois ne pouvaient conclure avec bonheur leurs bonnes intentions.

Les dernières minutes étaient crispantes ; les visiteurs jouant leur va-tout. Mais le SC Bastia enregistrait, enfin ,une victoire, logique, après plus de 2 mois de disette à Furiani



Feuille de match

29ème journée de Ligue 2

SC Bastia 1 - 0 USL Dunkerque (1-0)

Stade Armand Cesari à Furiani

Pelouse naturelle en bon état

Temps : Sirocco modéré

Spectateurs : Environ 8000





Arbitre principal : Alexandre Perreau Niel

Arbitres assistant 1 : Yohann Larhant

Arbitre assistant 2 : Thomas Luczynski

4ème arbitre : Ahmed Taleb



But

Talal (21ème) pour SCB



Avertissements

Ba (2ème) pour Dunkerque

Guidi (20ème) – Palun (58ème) – Rocanglia (90+1) – Santelli (90+3) pour SCB



SCB : Placide – Roncaglia – Guidi – Kaïboué – Palun – Le Cardinal – Sainati – Boyer (Sylla 77ème) – Vincent (c) – Magri (Santelli 71ème) – Talal (Robic 90ème).

Entr. : Régis Brouard





USLD: Vachoux – Ba (Vannoye 46ème) – Trichard – Yohou (c) – Gomis A. – Ouadah (Majouga 81ème) – Brahimi – Kikonda (Gomis I. 38ème puis Pierre 46ème) – Rocheteau – Niane – Abeddou (Tchokounte 46ème) .

Entr. : R. Revelli



Contexte

Bonifier les 3 points pris à Ajaccio samedi et reléguer les Nordistes à 6 points en cas de victoire : tel était l'objectif, atteint, des Bastiais.



Statistiques d’avant match

En 4 matchs à domicile, les Bastiais se sont imposés à 3 reprises et concédé un nul (2-2).

Plus belle victoire, 4-1, le 16 avril 1967 lors de la 28ème journée de D2 66/67.

Buts de : CAMADINI (7e), SANSONETTI (44e, 65e et 79e)

BASTIA : ORSATTI-FARINA-VINCENTI-LAGADEC-GANDOLFI-CORNU-ZENIER- VESCOVALI-SANSONETTI-CAMADINI-BOUKHALFA. Ent : JASSERON

Au match aller, le 2 octobre 2021, les Bastiais s’étaient inclinés 2 – 0.



L’ambiance

Même moins garnies qu’à l’habitude, les tribunes ont donné de la voix et des chants rythmés par le tambour de la tribune Est.



Le but

21ème : Vincent démarque Palun sur la gauche qui centre. Le ballon est amorti par Talal aux 10 m, face au but, puis du pied droit, placé hors de portée du gardien Vachoux.







Actions de jeu

Coup d’envoi donné par les joueurs de Dunkerque en rouge.

7ème : Corner pour le Dunkerquois Trichard de la droite. Placide capte sans problème le ballon dans les airs.

14ème : Grosse occasion pour le SCB dans les 6 mètres nordistes mais Talal et Magri se gênent et un défenseur peut mettre en corner.

19ème : Corner à droite pour Trichard. Le ballon du nordiste trouve une nouvelle fois Placide dans les airs.

26ème : Tir de Vincent dans la surface dunkerquoise mais le gardien visiteur bloque le cuir.

27ème : Coup-franc de Kaïboué des 35 m. Le ballon est repris de la tête par Magri dans la surface mais il passe largement au-dessus des cages.

31ème : Grosse occasion pour les bastiais par Talal qui démarque Magri dans la surface. Ce dernier après avoir crocheté son adversaire n’appuie pas assez son tir qui est sauvé sur la ligne par Gomis. Vincent à l’entrée de la surface récupère mais expédie le ballon dans la tribune Est !

43ème : Tir lointain de Kaïboué dans les airs !

47ème : Tête de Talal aux 6 m. Le portier dunkerquois se saisit du ballon juste au-dessous de sa transversale.

74ème : Incursion sur le coté droit de Niane . Son centre au 2ème poteau est repris par Rocheteau. Le ballon passe à coté du montant droit de Placide qui avait bien fermé l’angle.

79ème : Coup-franc des 25 m sur la droite de Ouadah. Placide boxe des deux poings.

89ème : Corner de la droite de Brahimi la défense corse se dégage.

90ème : Grosse frayeur sur le but de Placide qui doit s’y reprendre à 2 fois pour capter le ballon détourné par un de ses coéquipiers.



Joueurs les plus en vue

Vincent, Talal au SCB

Ouadah pour Dunkerque





Bilan sportif

3 points de plus qui permettent au SCB de s’extirper des places sensibles





Ils ont dit



Talal, attaquant du SCB

« Contre un concurrent direct, on avait besoin des trois points. C’était un match important. Après la victoire à Ajaccio on avait à cœur de bonifier ces points »



Régis Brouard, entraineur du SCB

« On a fait une 1ère période intéressante avec de la qualité technique. On s’est créé des occasions et on marque logiquement. En 2ème période il y a eu beaucoup de déchets. Ils ont imposé leurs physiques. Mais on a bien défendu collectivement. Sur l’aspect comptable, les 3 points étaient primordiaux. C’est une satisfaction et j’adresse un coup de chapeau au groupe car on a beaucoup de blessés. Je suis en admiration car tout le monde s’accroche. On est à 36 points, il faudra peut être 40 ou 42 points pour se maintenir cette saison. Des équipes vont se rencontrer et certaines vont perdre des points. Il faut se focaliser sur nous de toute façon. Déjà on a un goal-average favorable et c’est important. II faut rester les pieds sur terre, et il y a encore des points à aller chercher ».





Romain Revelli, entraineur Dunkerque

«Je suis très déçu. On n’a pas fait un bon match. On a subi. Je n’ai pas vu de réactions avec très peu d’occasion. C’est une victoire méritée de Bastia. On n’a pas mis les ingrédients. On était à l’envers. »