Football : le FC Borgo s’incline logiquement à Dunkerque (2-0)

Est-ce le contre-coup de la défaite à domicile contre Orléans la semaine dernière, toujours est-il que les joueurs d’Alex Torres n’ont jamais su tirer leur épingle du jeu dans cette rencontre, commettant même deux grosses erreurs défensives (10ème et 58ème) pour autant de buts. Si les nordistes en voulaient plus ce soir-là, les actions corses se sont comptées sur les doigts d’une main : une frappe cadrée de Lakhamy, une autre à demi-réussie par Escartin ou encore la tête de Romany qui ne trouve pas le cadre. Et encore de son côté, Barbet, le jeune gardien du FCB, a longtemps retardé l’échéance et évité une défaite plus lourde. Après un bon départ, victoire contre Le Puy et match nul à Bourg, le FCB vient d’enregistrer sa deuxième défaite consécutive.

« On a fait un match menthe à l’eau alors qu’on est dans un championnat d’adultes », pestait le coach Alex Torres à la fin de la rencontre.

Les hommes du président Emmanuelli , 13èmes avec 4 points, devront réagir vendredi prochain à l’occasion de venue des Bretons de Concarneau, 6èmes.