Football : l'amicale des éducateurs de Corse rajeunie

Depuis sa création en 1947, l’Amicale des éducateurs de Football n’a jamais renoncé à son objet initial et jamais cessé d’occuper le terrain avec plusieurs objectifs : rassembler les éducateurs, les soutenir, les accompagner dans leur formation et dans leur fonction au quotidien, partager l’amour du football et défendre ses valeurs.

Présente à tous les niveaux du football français, départemental, régional et national, elle est le défenseur des intérêts des éducateurs de football auprès des instances fédérales, voire des pouvoirs publics. 122 Amicales départementales sont recensées regroupant plus de 11 000 membres.





En Corse l’amicale a été créée en 1975 par Jean Franceschetti, alors CTR à la Ligue Corse de football. Il en a été le président jusqu’en 2000 avant de passer la main à Paul-Gérard Savelli qui lui avait aussi succédé au poste de CTR en 2016. Cette amicale corse compte à ce jour 60 adhérents. « Cela peu paraitre peu par rapport au nombre d’éducateurs sur l’île mais au niveau national notre île présente un quota bien supérieur à la moyenne nationale » souligne Paul-Gérard Savelli. « Il était temps pour moi d’arrêter et de prendre un peu de recul. Je reste bien sûr membre de cette amicale. Aujourd’hui c’est bien que des jeunes éducateurs prennent la relève. L’Amicale est très importante dans le football où le rôle des éducateurs est primordial. Elle fédère les éducateurs, les informe, participe à leur recyclage. Nous avons tous les ans des intervenants de haut-niveau qui viennent pour des causeries. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire car si de nombreux éducateurs s’investissent dans leur club, encore trop peu participent à la bonne marche générale. On doit aussi se mettre à l’heure du numérique »





Un nouveau bureau

A l’issue de l’assemblée générale élective de l’Amicale, un nouveau bureau a été formé. Raphaël Barallini a été porté à la présidence avec à ses côtés : Pierre Fontana, vice-président, Jackie Peri, secrétaire, Yoan Vauzelle, secrétaire adjoint, Eugène Orlanducci, trésorier, Jean-Claude Perfetti, trésorier adjoint.

« J’ai adopté le bébé avec fierté » déclare Raphaël Barallini, «Je vais m’impliquer à fond et solliciter les éducateurs encore plus, partir sur des choses nouvelles, innover, dynamiser notre amicale, se retrouver plus souvent entre éducateurs ».





Dans son sillage, Pierre Fontana, infatigable CTR et véritable catalyseur de la Ligue Corse de Football. « Il faut bien marteler une chose : on est là pour les enfants, l’Amicale est là pour ça. Les activités footballistiques se sont diversifiées ces dernières années et on doit s’appuyer sur l’Amicale pour les dynamiser. Pour moi une chose est essentielle : un éducateur doit avant tout garder sa personnalité ».