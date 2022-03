Football : l’AS Casinca en finale de la Champion’s Cup

Cette manifestation sportive a été initiée voilà plus de dix ans par l’ancien footballeur professionnel Jean-Christophe Marquet. Si les années précédentes elle se cantonnait à la seule région Provence, la version 2022 concerne 8 régions en France, soit 360 équipes.





Ce samedi à Furiani, sous la direction de Sébastien Piocelle, ancien pro du SCB et bras droit de Jean-Christophe Marquet, se déroulait la première phase régionale regroupant 24 équipes insulaires réparties en 4 poules.





L’AS Casinca s’y est distinguée et participera à la phase finale à l’Orange Vélodrome de Marseille le 11 mai prochain. Dans quelques jours se disputeront les autres phases régionales : Dans l’Est, les Hauts de France, le Grand Ouest, Provence, Nouvelle-Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes et Île de France.