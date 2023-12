Football féminin : Coupe de France au programme du FEC Bastiais

Le FECB, Féminine Esprit Club Bastiais, créé en 2022 est le seul club de football féminin en Corse. En pourcentage, 5%, et au prorata de sa dimension, la Ligue Corse détient le chiffre le plus élevé de licenciées féminines. Le club récence aujourd’hui une cinquantaine de licenciées, des U6 aux seniors. La ligue ne possédant pas de championnats réservés aux filles dans les petites catégories, les gamines du FECB disputent des plateaux. Les seniors sont quant à elles engagées dans le championnat de R1 de Corse qui regroupe 5 équipes : FECB, Casinca, GFCB Lucciana, SVARR et Olympique Alatais. « L’objectif est l’accession en D3 » souligne Alain Mosconi. « Cette année nous avons obtenu de la Fédération Française de Football que le champion de Corse dispute des barrages pour accéder à la D3. Les années précédentes la FFF ne jugeait pas assez élevé le niveau corse pour permettre cette option. Nos exploits en Coupe de France l’an passé ont prouvé le contraire. Notre objectif est donc de remporter le championnat de R1 corse pour disputer les barrages ». Et pour atteindre cet objectif, le club s’est donné les moyens, malgré que le foot féminin sur notre île ne soit pas encore reconnu à sa juste valeur. Entrainée par l’ex joueuse professionnelle de D1 et D2 Gwendoline Djebbar, l’équipe fanion s’est bien renforcée à l’intersaison avec les arrivées de la gardienne de but Noémie Cubere ( D2 et D1), la défenseuse centrale Léonie Multari (D1et D2), la milieu de terrain Laura Condon (Lazio de Rome) et l’attaquante Laetitia Tonazzi (341 matchs de D1 pour 291 buts). Des joueuses qui renforcent non seulement l’équipe senior mais qui encadrent les plus jeunes licenciées et les aident à progresser. « Notre équipe senior comporte quand même 70% de joueuses insulaires » tient à préciser le président Mosconi. « En Corse il y a vraiment un potentiel féminin et il y a des très bonnes joueuses » ajoute Gwendoline Djebbar.



Lors du 1er tour fédéral de cette Coupe de France, les joueuses de Gwendoline Djebbar ont réalisé l’exploit en se qualifiant à St Priest (1-2 avec un doublé de Laetitia Tonazzi). En 32ème finale, sur leur pelouse d’Erbajolo, ce 10 décembre, elles affronteront l’AS Chatenoy Le Royal, une équipe de R1 du Loiret. «Pour les avoir affrontées par le passé, je sais que c’est un club de bon niveau, D2/D3 » souligne la coach. Un beau challenge à relever pour nos bastiaises puisque le tour suivant, en janvier, verra l’entrée en lice des clubs de D1 Arkema. «On espère beaucoup de supporters pour nous encourager » lance Gwendoline. Souhaitons que l’appel soit entendu.