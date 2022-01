Football : Vainqueur logique de Châteauroux, le FCBB entame bien l’année

Les Corses effectuaient une belle entame de rencontre mettant du rythme dans le jeu. Ils ouvraient même le score à la 10ème minute par Cropanese. Les Castelroussins avaient du mal à réagir et ce sont au contraire les locaux qui se créaient encore de belles occasions. Les visiteurs avaient le but de l’égalisation à la 20ème mais la reprise de Nolan Roux passait juste au-dessus des buts de Balijon. A la pause les joueurs de Stéphane Rossi menaient logiquement au score face à des adversaires plutôt empruntés.

A la reprise les visiteurs se montraient beaucoup plus entreprenants et pressaient les Corses dans leur camp. Les contres des joueurs de St. Rossi se multipliaient mais ils péchaient dans la finition. Ils parvenaient toutefois à enfoncer le clou à la 89ème par Doumbia. Une victoire synonyme d’espoir pour le FCBB.







Feuille de match

17ème journée de National

FC Bastia Borgo 2 - 0 La Berrichonne Châteauroux (1 - 0)

Complexe sportif de Borgo - Stade Paul Natali

Pelouse synthétique en bon état

Temps : frais

Spectateurs : 250 environ



Arbitre principal : Mickael Leleu

Arbitre assistant 1 : Grégoire Valleteau

Arbitre assistant 2 : Vianney Rozand



Buts :

Cropanese (10ème) – Doumbia (89ème) pour le FCBB





Avertissements :

Guibert (33ème) pour le FCBB –

Mbengue (52ème) – Ouaneh pour Châteauroux





FCBB : Balijon – Doumbia – Cropanese (c) – Giacomini (Schuster 66ème) – Guibert – Anziani – Lajugie – Ba (Mbala 78ème) – Gaudin (Raspentino 85ème) – Marmot – Magassouba.

Entr. : St. Rossi





LBC: Plumain – Vargas – Mbone – Ouaneh – Mexique – Robinet (Ngoma 62ème) – Fofana – Mbengue – Fortune (Doucoure 85ème) – Roux (Ntolla 62ème) – Basque (Nouri 74ème) .

‘

Entr. : M. Chabert



Contexte

Un FCBB à la conquête de nombreux points pour sauver sa tête en National



Les buts

10ème : Ouverture du score pour le FCBB. Centre de Gaudin de la gauche. Le défenseur Ouaneh se troue au 1er poteau. Cropanese en embuscade propulse le ballon dans les filets de Plumain.

89ème : Sur un centre de la droite de Raspentino au 2ème poteau, Doumbia propulse le ballon hors de portée de Plumain



Actions de jeu

Coup d’envoi donné par les joueurs de Châteauroux en blanc.

1ère : Incursion pleine de rage de Magassouba dans la surface berrichonne. Le tir du milieu corse est détourné du pied par le gardien Plumain.

3ème : Tir du capitaine corse Cropanese des 25 m. Le ballon passe au-dessus de la transversale du gardien visiteur.

8ème : Fortuné centre de la droite pour Robinet dans la surface corse. Le gardien Balijon réussit à intercepter le ballon.

14ème : Bien servi par Anziani, Ba crochète son vis à vis dans la surface. Le tir de l’attaquant bastiais est renvoyé par la défense sur Doumbia qui tente sa chance à l’entrée de la surface mais le ballon s’envole au-dessus de la transversale de Plumain.

20ème : Sur un centre de Mexique de la droite, reprise de volée terrible de Nolan Roux au 2ème poteau. Le ballon frôle la transversale de Balijon.

29ème : Mbengue s’échappe sur la gauche et centre au 1er poteau mais Balijon est sur la trajectoire pour bloquer le ballon.

34ème : Tir de Roux à l’entrée de la surface. Le gardien corse se couche pour capter le cuir.

36ème : Sur une relance d’Anziani, Ba s’échappe plein centre et d’un tir croisé dans la surface oblige Plumain à réaliser une belle parade pour sauver son but.

46ème : Coup-franc de Mbengue à 25 m sur la gauche. A la réception du centre, au deuxième poteau, tête de Ouaneh qui fait trembler le petit filet de Balijon.

58ème : Belle reprise de Robinet dans la surface mais qui ne surprend pas Balijon très attentif.

65ème : Belle combinaison Anziani/Cropanese dans la surface mais le tir du capitaine bastiais n’est pas cadré.

72ème : Sur une contre attaque rondement menée par Anziani, les attaquants corses tergiversent trop pour inquiéter Plumain.

77ème : Sur un centre de Ntolla de la gauche, Robinet prolonge de la tête pour Nouri dans la surface corse. Sa frappe à bout portant est superbement claquée en corner par Balijon.



Joueurs les plus en vue

Gaudin – Anziani – Balijon pour le FCBB

Mexique pour Châteauroux





Pour l’anecdote

Le retour de Mathieu Chabert, ex SCB, aujourd’hui entraîneur de Châteauroux en Corse et la présence exceptionnelle de Michel Denisot le président du club.

Mathieu Chabert, suspendu pour 5 rencontres, a suivi la rencontre tout seul derrière le grillage en face de la tribune, coté route.



Bilan sportif

3 points qui font du bien au compteur du club corse.



Ils ont dit

Stéphane Rossi, entraineur du FCBB : « Je dis depuis le début de ma prise de fonction qu’on ne doit pas se focaliser sur les résultats mais sur le contenu. Ce soir on a montré qu’on avait du cœur, du courage, de l’abnégation, de la solidarité et de l’organisation. On a fait une bonne 1ere mi-temps puis on a souffert en 2ème. La situation n’est pas simple, il faut être exigeant avec les joueurs. Il nous faut avoir confiance, ne pas douter. Les joueurs ont de la qualité, du talent pour certains. Ca nous conforte dans le travail qu’on fait. Il faut être capable de maitriser la possession et la transition mais aussi bons défensivement. On a eu des situations de buts en 1ère, on a eu moins de réussite en 2ème. Ses efforts il faut les poursuivre car la situation est délicate. On travaille pour ».



Mathieu Chabert, entraineur Châteauroux : « Quand on fait une entame comme ça on ne peut pas espérer plus. On a été très brouillons. Il n’y a rien de positif ce soir. En foot il faut produire du jeu offensif. Ce soir on a vu une équipe avec du cœur, battante qui avait envie, le FCBB et une équipe avec encéphalogramme bas, la nôtre. On manque de caractère. On est retard sur tous les ballons, on n’est pas sur les duels ».