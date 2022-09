Football : Un Sporting rageur s’impose face à Dijon (1-0)

7ème journée de Ligue 2

SC Bastia 1 - 0 Dijon FCO ( 0 - 0 )

Stade Armand Cesari à Furiani

Pelouse naturelle en bon état

Temps : beau

Spectateurs : environ 9000



Arbitre principal : Benjamin Lepaysan

Arbitre assistant 1 : Ludovic Zmyslony

Arbitre assistant 2 : Matthieu Lombard

4ème arbitre : Bastien Leray



Buts :

Alfarela pour le SCB à la 56ème



Avertissements :

Vincent (4ème) – Brouard (entr. 36ème) – Kaïboue (50ème) – Van Den Kerkhof (75ème) – Robic (90+3) – Ducrocq (90+4) au SCB



Thioune (36ème) – Daf (entr.36ème) – Congré (39ème) – Marie (45+3) – Coulibaly (61ème) à Dijon.



Exclusion : Rocchia (80ème) à Dijon.



SCB : Placide – Kaïboue – Van Den Kerkhof – N’Diaye – Sainati – Tavares – Roncaglia (Salle Lamonge 83ème ) – Vincent (c) – Ducrocq – Santelli (Robic 70ème) – Alfarella.

Entr. : Régis Brouard





DFCO: Reynet – Congre (c)– Coulibaly – Le Bihan – Da Costa ( Soumare 26ème) – Jacob (Camara 65ème) – Rocchia – Marie (Tchaouna 46ème) – Ndong – Ngouyamsa Nouchili ( Traore 65ème) – Thioune.

Entr. : Omar Daf





Statistiques avant la rencontre

En 11 rencontres à Furiani contre Dijon, le SCB a obtenu 3 victoires, concédé 6 matchs nuls et 2 défaites/.

Plus éclatant succès, 3 – 0 (TRAORE (43e) et PANTALONI (49e et 73e)), le 10 février 1990 lors de la 23 journée de D2 de la saison 1989/1990.

La composition de l’équipe ce soir là : Buts de :

RODOLPHE/OTTAVIANI-MAROSELLI-TRICKI-DE BONO/MORACCHINI (BRACCONI (18e)-PANTALONI-RZEPKA/TRAORE-MORALES-GOTTARDI/ Entr. : GRANSART



Contexte :

Trois points à prendre pour le Sporting qui n’en a pas engrangés depuis 3 rencontres et qui a glissé dans le bas du tableau.



Les buts :

56ème : Van den Kerkhof s’échappe au milieu du terrain et sert en profondeur Alfarela dans la surface. Ce dernier glisse le ballon dans les filets malgré une ultime parade de Reynet



Actions de jeu :

Coup d’envoi donné par les Dijonnais en blanc qui attaquent face à la tribune ouest.

19ème : Le bastiais Kévin Van Den Kerkhof tire à l’entrée de la surface dijonnaise mais son tir est contré.

28ème : Sur un corner de la droite de Vincent, Sainati reprend le cuir de la tête mais le gardien s’en empare

42ème : Kévin Van Den Kerkhof (Bastia) s’invite dans la surface visiteuse et ajuste le gardien au 1er poteau. Au prix d’une belle détente, le goal met en corner.

62ème : Coup-Franc de Sainati (SCB) à l’entrée de la surface, le gardien visiteur dégage des deux poings.

63ème : Sur le corner de Kaïboué de la gauche, tête de Santelli mais le gardien détourne au-dessus de sa transversale.

71ème : Le gardien bastiais Placide doit sortir de sa surface et dégager de la tête sous la pression de NDong

87ème : Grosse erreur de la défense corse qui profite à Tchaouna. Face à Placide qui ferme bien l’angle, le ballon frappe le poteau gauche.

89ème : Coup-Franc pour Dijon face au but. Le tir de Le Bihan est bien capté par Placide.



Joueurs les plus en vue :

Van Den Kerkhof à Bastia

Reynet à Dijon



Pour l’anecdote :

Les abonnements étant clos, le SCB comptera cette saison 2022/2023 5563 abonnés.



Bilan sportif :

3 points qui font du bien.



Réactions :

Régis Brouard, entraineur SCB :

«Ils ont été extraordinaires ce soir. En 3 jours, de pouvoir se renouveler et faire une telle prestation, c'est bien. C’est un SCB qu’on aime voir, un SCB engagé, combattif, parfois peut-être un peu excessif. On a vu des garçons totalement impliqués. Dijon est une équipe d’expérience et on a su rivaliser. Il y a eu une dépense d’énergie incroyable. Ils ont été parfaits dans ce registre. On a concédé très peu d’occasions. On a été solides en défense. Je leur demande de continuer dans cette mentalité car on a aussi de la qualité et on peut faire autre chose aussi.»



K. Van Den Kerkhof (défenseur SCB) : «On a gagné dans la douleur. On a su réagir. Malgré les moments difficiles qu’on a vécu, on voit qu’on peut sortir un match comme ça. ça prouve la bonne mentalité du groupe. Les derniers matchs ça ne nous a pas sourit. Ce soir on a fait gros match. Après St Etienne il y a eu une saine réaction du groupe qui s’est tout de suite replongé dans le match de Dijon. On avait perdu notre combativité ces derniers matchs, là on a mis de l’impact dès le début. On est restés costauds. On est capable de faire de grandes choses »



Omar Daf, entraineur Dijon :

«Il y a de l’agacement après ce match qui n’était pas du football. Y a eu beaucoup d’engagement. On est déçu de ce résultat car on a eu du répondant mais techniquement c’était faible dans l’ensemble. Ca été plus un combat qu’autre chose. Quand on vient dans un stade c’est pour voir autre chose. On savait que Bastia mettrait de l’engagement c’était logique. Il s’est passé beaucoup de choses sur le terrain et dans le couloir. Ce n’est pas ce qu’on aime voir. Le match a été haché. Le débat aurait du être mieux maitrisé »