Football National : trop de largesses coûtent la victoire au FCBB face au Red Star

Malmenés en début de 1ère période et menés au score à la 24ème les joueurs du président Emmanuelli se réveillaient alors et égalisaient 3 minutes plus tard. Ils rataient même le break dans la minute qui suivait.

En début de seconde période, le FCBB prenait vite l’avantage par Cropanese. Mais le Red Star faisait le pressing sur un FCBB plutôt fébrile et égalisait sur penalty. Victime de ses largesses, le FCBB concédait le nul.



Feuille de match

8ème journée de N1

FC Bastia Borgo 2 - 2 Red Star (1 - 1)

Complexe Paul Natali à Borgo

Pelouse synthétique en bon état.

Temps : beau

Spectateurs : 300 environ



Arbitre centre : Faouzi Benchabane

Arbitre assistant 1 : Régis Gaillard

Arbitre assistant 2 : Quentin Guidou

Buts : Ba (24ème – 66ème sp) pour Red Star.

Raspentino (28ème) – Cropanese (50ème) pour FCBB



Avertissements : Assoumani (11ème) - Lajugie (16ème) – E. Donis (entraineur adjoint 88ème ) pour FCBB.



FCBB : Balijon – Mahieu (Hamdi 79ème) – Assoumani – Doumbia – Cropanese (c) – Bassouamina – Anziani (Magassouba 64ème) – Lajugie – Ba (MBalla 70ème)– Marmot – Raspentino (Raspentino 79ème)

Entr. : Albert Cartier



Red Star : Charruau – Daillet – Sparagna - Meïssa Ba (El Hriti 80ème) – Durand – Vialla (Tre 74ème) – M NDoye – Dieng – C NDoye (c) – Bosca – Benali (Guel 74ème) .

Entr. : Habib Beye



Contexte

Deux équipes en mal de points et de victoires



Les buts

24ème : Sur une belle relance de Vialla dans le rond central, le ballon parvient à Durand sur la gauche. L’attaquant audonien repique le ballon dans l’axe pour Ba qui crochète Assoumani dans la surface corse et glisse le ballon à ras de terre dans le coin droit de Balijon.

28ème Doumbia de ses 16 mètres adresse un long ballon pour Bassouamina en position d’ailier gauche. Ce dernier évite un adversaire et centre au 2ème poteau pour Raspentino qui en pleine extension reprend du pied droit et marque dans le coin gauche de Charruau.

50ème Lajugie de derrière sert Raspentino à gauche qui remet pour Cropanese dans l’axe. Face au gardien Charruau, il lui glisse le ballon sur le coté droit.

66ème Penalty transformé de Ba





Les actions de jeu

Coup d’envoi donné par le FCBB

12ème Coup-Franc de Vialla (Red Star) des 25 m juste au-dessus de la transversale du gardien corse Balijon

14ème : Belle contre attaque de Bassouamina pour le FCBB, l’attaquant parti du rond central, crochète deux adversaires mais son tir à l’entrée de la surface audonienne passe à coté du montant droit de Charruau.

33ème Sur un centre de la droite de Mahieu, Cropanese reprend le cuir et le met hors de portée du portier francilien mais un défenseur sauve sur sa ligne.

36ème Nouveau centre de Mahieu de la droite au 2ème poteau mais Bassouamina est trop juste pour glisser le ballon dans les buts audonien.

45ème Corner de Durand de la droite. Au premier poteau Daillet d’une tête décroisée met le ballon dans le petit filet, détourné au passage par un joueur du FCBB.

54ème : Déboulé de Benali sur le coté gauche, son centre tir est dévié par le portier corse Balijon puis dégagé par sa défense.

58ème Benali récupère un ballon au sein de la défense corse et tire au but des 20 m mais Balijon capte le cuir.

65ème Mauvaise passe latérale de Lajugie pour Assoumani qui fait faute sur Durand qui convoitait le ballon dans la surface. L’arbitre désigne le point de penalty.

71ème Tir à bout portant de Ba au point de penalty et belle parade de Balijon qui évite le pire au FCBB.

90ème : Tir puissant de Vittori à l’entrée de la surface, Charruau repousse le ballon.



Les joueurs les plus en vus

Durand - Ba pour le Red Star.

Mahieu - Raspentino pour le FCBB



Bilan sportif

Encore des points bêtement perdus par le FCBB.



Réaction de l'entraineur du FCBB, Albert Cartier :

«Ce soir on avait la possibilité de prendre les 3 points. Il nous manque la sérénité quand on mène au score. On doit travailler sur cet élément là. On a réussi à renverser le score mais on doit faire preuve de lucidité pour pouvoir continuer et aller plus loin sur ce plan. Il faut travailler. On doit progresser dans ce championnat compliqué ».