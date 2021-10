Football National : Le FCBB s’incline sur sa pelouse devant Annecy

Le match avait du mal à s’emballer, les défenses prenant le pas sur les attaques. Et nouveau coup dur pour les Corses avec la sortie dès la 15ème minute, sur blessure, de l’attaquant Mbala. Les visiteurs prenaient presque logiquement l’avantage à la 25ème mais les Corses revenaient au score juste avant la pause, ratant même le break dans le temps additionnel. A la mi-temps, le FCBB s’en tirait plutôt bien.

En seconde période après une grosse occasion pour les visiteurs, le FCBB prenait le contrôle du match mais pêchait dans la finition.

Les joueurs du président Emmanuelli se retrouvaient à 10 à la 72ème suite à l’exclusion de Cropanese sur une faute sur Rocchi.

Les visiteurs parvenaient in fine à faire la différence contre le cours du jeu à la 85ème .

Le FCBB s’enfonce, s’enfonce… à 5 points désormais du 1er relégable.



Feuille de match

10ème journée de N1

FC Bastia Borgo 1 - 2 FC Annecy ( 1- 1)

Complexe Paul Natali à Borgo

Pelouse synthétique en bon état.

Temps : vent modéré

Spectateurs : 300 environ



Arbitre centre : Arnaud Baert

Arbitre assistant 1 : Julien Haulbert

Arbitre assistant 2 : Florian Goncalves de Araujo



Buts : Ruque (25ème) – Wade (85ème) pour Annecy

Ba (42ème) pour le FCBB



Avertissements : Assoumani (40ème) - Albert Cartier (entraineur 58ème) pour le FCBB



Exclusion : Cropanese (72ème) pour FCBB

FCBB : Balijon – Pellegrini – Hamdi – Assoumani – Doumbia – Mbala (Grain 15ème puis Vittori 90ème) – Cropanese (c) – Bassouamina (Magassouba 71ème) – Anziani (Machado 90ème)– Ba – Marmot.

Entr. : Albert Cartier



FC Annecy : Escales – Kashi – Goncalves – Rocchi (c) (Bridge 90ème)– Testud (Mogni 71ème)– Mouanga – Kyeremeh – Fillon (Pinto Borge 71ème) – Bosetti (Wade 65ème) – Ruque – Bastian.

Entr. : Laurent Guyot





Contexte

Un FC Annecy en pleine réussite, un FCBB à la traine.



Insolite

Une vingtaine de supporters savoyards avaient fait le déplacement mettant l’ambiance dans les tribunes avec leurs chants.



Les buts

25ème : Sur un centre de Testud le ballon est renvoyé par la défense corse. A la réception aux 25 m, Ruque envoie un missile en direction de Balijon. Le tir, dévié au passage par Marmot, finit sous la transversale du portier insulaire.

42ème : Mauvaise relance d’Escales sur Bassouamina dans le rond central. Ce dernier lance Ba en profondeur sur la gauche. Celui ci crochète son adversaire et dans un trou de souris glisse le ballon au ras du poteau droit d’Escales.

85ème : sur une transversale de Goncalves des 35 m, Kyeremeh remet de la tête pour Wade qui de près bat Balijon.



Les actions de jeu

Coup d’envoi donné par le FCBB.

15ème minute : La première banderille est savoyarde avec Testud, bien servi par Rocchi, qui se heurte finalement à Assoumani alors qu’il se retrouvait face au but dans les 22 mètres.

22ème : Testud se joue de son adversaire dans la surface corse et centre en retrait pour Bosetti, seul au point de penalty. Son tir est repoussé du pied par Balijon dans un arrêt reflexe.

29ème Tir de loin de Cropanese pour le FCBB. Escales son ancien coéquipier bloque le cuir.

30ème Centre de la droite de Kyeremeh. Pourtant seul à la réception dans la surface de réparation corse Rocchi rate sa reprise de volée.

33ème Déboulé du centre du terrain de Bassouamina sur le flanc gauche de l’attaque borgaise. Il est contré au tout dernier moment alors qu’il s’apprêtait à ajuster le portier savoyard Escales.

39ème : Jolie frappe des 30 m de Grain qui flirte avec la transversale d’Escales.

45 +1 : Sur un centre de Ba de la droite, reprise d’Anziani à l’entrée de la surface savoyarde. Escales détourne du pied.

48ème Kyeremeh sur la droite se joue de Marmot et centre au 2ème poteau, la reprise Kashi frôle le montant gauche du portier corse Balijon.

53ème sur un centre de Bassouamina de la gauche, Cropanese est à la réception à l’entrée de la surface annécienne mais son tir est contré par la défense visiteuse.

62ème : Joli une-deux Cropanese/Ba dans la surface mais Escales intervient

63ème Sur un centre d’Anziani de la gauche, Ba rate sa tête plongeante au point de penalty.

72ème : L’arbitre voit rouge sur un pied haut de Cropanese (FCBB) sur Rocchi (Annecy)

76ème Sur un coup franc des 30 m d’Anziani de la droite, à la réception Pellegrini. Seul face à Escales, l’ancien ajaccien rate complètement sa reprise de la tête.



Les joueurs les plus en vus

Testud - Kyeremeh pour Annecy

Bassouamina pour le FCBB



Bilan sportif

Une défaite qui fait s’enfoncer encore plus le club corse d’autant que Créteil, devant, a lui gagné. Le voila seul dernier.



La réaction de Albert Cartier l’entraineur du FCBB

«On a fait un bon match, un match sérieux, solide, bien organisé. Les joueurs ont respecté les consignes. Ce match est tronqué par un carton rouge excessif. Sur la prestation des joueurs, j’ai noté des choses intéressantes. On a joué contre une belle équipe d’Annecy, bien organisée. On a répondu présent dans les différents domaines. Il reste des points à prendre, on a encore des matchs, on va continuer à travailler. L’équipe a de la tenue, elle a de la gueule, elle joue. On est déçu du résultat, pas de la prestation. On ne va pas tomber dans le fatalisme. On n’est pas dans cet état d’esprit. On veut tous en sortir, on veut y arriver et on va y arriver.»