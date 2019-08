Football National 3 : ce sera l'USC Corte ou le FC Balagne mais pas les deux

Rédigé par (Jean-Paul-Lottier) le Mardi 13 Août 2019 à 13:12

La commission contentieux-règlements réunie ce mardi matin au siège de la Fédération Française de Football à Paris a entendu les dirigeants du FC Balagne et leur avocat Me Felli concernant l'appel pour un joueur, Michel Cascinelli qui aurait participé à la rencontre AS furiani-Agliani - FC Balagne du 29 mars dernier. Après avoir écouté avec beaucoup d'attention l'exposé de Me Felli, la commission a indiqué que la décision serait rendue le 16 août mais que, quoi qu'il advienne, ce serait l'USC Corte ou le FC Balagne qui débuterait le championnat de National dont la première journée est programmée le 17 août. Pour la FFF il est en effet hors de question de créer une poule de 15. Affaire donc à suivre

A la une | L'actu régionale | Faits divers | Société | Justice | Economie