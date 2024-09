Football National 3 : Face à Alès, Corte passe à côté

Les Cortenais ont eu beaucoup de mal à entrer dans le match, peinant à gérer le dispositif des visiteurs et leur pressing haut, qui les gênait considérablement. Face à eux, des Alésiens offensifs et volontaires étouffaient une formation locale en difficulté. Alès ouvrait rapidement le score, dès la 3e minute. Hamek, omniprésent durant toute la rencontre, lançait Diarra, isolé sur le côté gauche. Ce dernier ajustait Luciani avec un tir précis à l’entrée des 16 mètres : 0-1.



Deux minutes plus tard, Alès semait de nouveau la panique dans une défense cortenaise perméable, mais le hors-jeu de Baana Jaba (5e) sauvait les locaux. Il fallait attendre la 8e minute pour voir la première offensive des Cortenais, dont le corner obtenu par Tamboura était dégagé par la défense cévenole. À la 9e, après avoir retrouvé un peu d’allant, Dumè Menozzi centrait pour Tamboura, qui égalisait d’une frappe bien placée : 1-1.



Alès réagissait aussitôt après la remise en jeu. Hamek, encore lui, récupérait le ballon au milieu et, après un échange avec Franco, servait Kubota, qui tentait un lob des 30 mètres. Luciani réalisait une superbe parade pour éviter un second but. À la 22e, les visiteurs se montraient de nouveau dangereux, mais la tête de Duvoux, sur un coup franc d’Hamek, ne trouvait pas le cadre.



Petit à petit, les Cortenais sortaient la tête de l’eau. À la 33e, sur un dégagement de Luciani, Boussemart lançait Segarel en profondeur, qui, d’un tir croisé, trompait Moreau : 2-1. Cependant, l’avantage était de courte durée. Toujours fébrile, la défense cortenaise offrait à Dole l’opportunité d’égaliser d’un tir imparable, malgré la présence de deux défenseurs sur la ligne : 2-2 (41e). Juste avant la mi-temps, Tamboura, bien servi par Sodini, se faufilait dans la surface mais sa frappe était détournée en corner par Moreau. C’est sur ce score de parité que les deux équipes regagnaient les vestiaires.



La deuxième période reprenait avec une équipe d’Alès toujours aussi déterminée. Hamek, récupérant encore le ballon au milieu, lançait Diarra sur le côté droit. Ce dernier, poursuivi par Dumè Menozzi, parvenait à centrer pour Baana Jaba, dont la reprise était bien anticipée par Luciani (48e). Le danger persistait avec une nouvelle intervention de Luciani sur une tentative de Baana Jaba.



Corte continuait de subir le jeu adverse et peinait à renverser la situation, malgré une occasion de Segarel qui reprenait de la tête un corner de Fonovich (63e). De son côté, Alès se montrait encore menaçant à la 90e minute avec une frappe de Barut, que Luciani sauvait une nouvelle fois. Mais les visiteurs finissaient par l’emporter dans le temps additionnel. À la 93e minute, un corner d’Hamek était mal dégagé par la défense cortenaise, permettant à Ekra de centrer pour Dole, qui marquait sans opposition : 2-3.



Dans les derniers instants, Corte obtenait un ultime corner. Luciani, monté dans la surface, était fauché sans que l’arbitre ne réagisse. Cependant, ce n’est pas ce pénalty non sifflé que l’on retiendra de cette rencontre, mais bien les difficultés des Cortenais à produire du jeu, à remporter les seconds ballons, et surtout, leur laxisme défensif.