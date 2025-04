Football National 3 : Corte doit tout gagner pour se sauver

« Tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir », a dit David Faderne, le coach cortenais avant cette rencontre de ce samedi face à Beaucaire, qui ne joue plus rien dans ce championnat. La rencontre est fixée à midi, une heure inhabituelle pour les deux équipes, « mais c’est Beaucaire qui nous a demandé il y a plusieurs mois de cela de jouer à cette heure par rapport à l’avion de retour », a précisé Faderne. Une formation de Beaucaire qui avait laminé les Cortenais au match aller en l’emportant 6-0. Mais il faut dire qu’à ce moment-là, les Cortenais avaient la tête ailleurs et plus particulièrement à la coupe de France. « En effet, nous étions à 15 jours du match face à l’OGC Nice, les gars avaient peur de prendre un carton ou d’être blessés. Ils n’ont pas le match attendu et le résultat a été sans appel ».





Les joueurs sont dans un très bon état d’esprit même si leur capitaine emblématique manquera puisque Jacques-André Luciani a écopé de 8 matchs de suspension à l’issue du match face à Montpellier. « Pour autant Simon Barralini fait le travail. Il a été très bon à Alès ainsi que face au Sud la semaine passée. D’ailleurs nous avons ramené un match nul. Mais cela reste insuffisant. Aujourd’hui nous n’avons pas une foule de solutions. Nous en avons deux. Gagner les 5 matchs restants, ou finir premier relégable en espérant d’être repêché, comme c’est souvent le cas. Mais nous ne devons compter que sur nous. Nous avons les moyens de nous maintenir en nous montrant conquérants. Il faudra jouer 5 matchs de coupe. Jouer tous les coups à fond et être vigilants en défense. Beaucaire est à notre portée. Montrons que nous sommes en capacité de nous imposer et faire ainsi un premier pas vers le maintien. Une défaite est interdite à domicile. Je veux voir des guerriers sur le terrain », a martelé David Faderne.



Mais les cinq dernières rencontres seront de véritables challenges pour les Cortenais puisqu’ils iront d’abord au Rousset, leader du championnat avant de recevoir le dernier Ardziz et de se rendre chez le 3e Agde, qui est toujours à la lutte pour l’accession. Corte recevra enfin le 17 mai la formation d’Aigues-Mortes pour la dernière journée du championnat.

Gageons que les joueurs cortenais seront concernés par cette fin de championnat pour sauver leur tête dans ce National 3. Et cela passe par Beaucaire dès ce samedi !