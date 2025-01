Football National 3 : Battu par Agde, Corte s'enfonce un peu plus

Stade Santos Manfredi. Corte- Agde: 1-2 (mi-temps :0-0).

Avertissements: Boussemart (22e), Fannie (62e) et Luciani (83e), à Corte; Darmon (82e) à Agde. Exclusion de Fonovitch (31e) à Corte.

Arbitres: M. Bonnot, assisté de MM. Visio et Oukhattou.



Corte

Luciani, Agostini, Perotto, Ait Yahya, Menozzi, Ait Bassou, Boussemart, Marietti, Tamboura, Fonovich, Orsini, Colombani, sodini, Fannie, Segarel, Santelli.



Agde

Pappalardo, Taillan, El Hamzaoui, Darmon, Gueye, Peyriguey, Ait Ahmid, Marasovic, Sairafy, Mazgouti, Chamboro, Tené, Cucchiara, Leroux, Ligali.





En restant sur 4 défaites consécutives et en occupant la dernière place de la poule J du championnat de National 3, Corte avait l'obligation de s'imposer ce dimanche après-midi face à Agde. Des Cortenais qui entraient parfaitement bien dans cette rencontre, sans pour autant se créer des opportunités. Il est vrai que le froid et la pluie battante ne favorisaient pas le beau jeu de la part des 22 acteurs de cette dernière journée des matchs allers. Et le fait de jeu intervenait à la demi-heure lorsque l'arbitre sortait le carton à Fonovitch. Un carton bien sévère qui devait avoir de lourdes conséquences sur l'issue de cette rencontre.

Les visiteurs se montraient dangereux dans ce dernier quart d'heure et contraignant Luciani à sortir le grand jeu devant Marasovic et Ait Ahmid.





Au retour des vestiaires, Agde plantait une première banderille par Ait Ahmid (54e) avant que Leroux ne trompe une deuxième fois Luciani sur une frappe à l'entrée des 16 mètres (57e).

À 2-0 les Cortenais se lâchaient et se créaient de belles occasions par Santelli à la 60e. Mais sa tête était détournée par le portier d'Agde, Pappalardo. C'est encore Santelli qui était à la réception d'un centre de Tamboura 5 minutes plus tard et une fois encore Pappalardo s'interposait d'une superbe parade. Les Cortenais poussaient dans cette fin de match et finissaient par trouver l'ouverture par Santelli à la 91e. Sur un corner frappé au second poteau, Segarel remettait dans le paquet et Santelli, de la tête réduisait la marque (1-2).

Malheureusement il était trop tard pour les Cortenais qui essuient une cinquième défaite consécutive. Il reste à présent 13 journées, 13 matchs de coupe pour que les Cortenais sauvent leur peau dans ce championnat.

A commencer par la semaine prochaine avec la réception du Gallia Lucciana.