Football N3 : Retour en N3 pour l’AS Furiani-Agliani

« Relégués sportivement, nous souhaitions hériter de la place laissée vacante par l'équipe réserve du Paris Saint-Germain en National 2. De l’inédit en France » explique le président de l’ASFA. «Le club n’ayant pas été entendu favorablement par la commission d’appel de la FFF, nous avions, en dernier recours, saisi le Comité National Olympique et Sportif Français. Nous demandions que les règlements et les principes fondamentaux d'éthique et morale sportive soient respectés». Requête vaine donc !



«Bien sûr nous sommes déçus. Aujourd’hui nous ne pouvons mettre en danger notre club et nous époumoner auprès d'instances qui ne nous écouteront pas. Nous préférons donc garder nos forces et nous concentrer sur le championnat ». Et ce championnat de N3, poule Méditerranée, débute ce samedi avec un déplacement non loin de Marseille.





Durant l’intersaison, du mouvement du coté du Bastio avec des départs comme Lombard (SCB) ou Cinquini (FCBB) mais aussi des arrivées : Nadjem (FC Mantois), Casenave (Red Star), Santini et Medori (SCB), Lemaitre (Oissel), Boy (Sud FC), Miquilan (Paris FC), Diakiese Rudes (Croatie), Giabiconi (FC Istres), Vera (Beaucaire) et Guiliano (Grenoble).

Le staff a été reconduit avec sa tête Patrick Videira, assisté de Cédric Ramos, étoffé avec l’arrivée d’Arnaud Paoli comme entraîneur des gardiens.

«Nous n’avons pas d’objectif précis» souligne le coach, «sinon de gagner le plus de match possible et notamment le 1er. On n’a pas d’objectif à long terme, on souhaite simplement faire le meilleur championnat possible. On a recruté des joueurs de qualité avec un bon état d’esprit. Il est d’ailleurs possible qu’un ou deux joueurs viennent encore renforcer le groupe ».





Après deux matchs amicaux plutôt catastrophiques contre le FCBB et le FC Balagne, les coéquipiers de Thibault Valery ont bien réagi en tenant la dragée haute au SC Bastiais lors de la finale de la Coupe de Corse (défaite 1 - 0) le 3 août dernier.

Avant la reprise du championnat ce samedi 17 août avec un déplacement à Rousset pour y affronter l’EUGA Ardziv et avant le 1er match à domicile le 24 août sur la pelouse synthétique d’Erbajolo, contre Villefranche/mer, CNI a fait le point avec l’entraîneur Patrick Videira…