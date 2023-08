Football N3 : L'USC Corte trop tendre face à Montpellier (2-4)

Stade Santos Manfredi de Corte : USCC 2 – Montpellier 4 (mi-temps : 1-2).

Arbitres : M. Amzallag assisté de MM. Alfonsi et Djelassi.





USC Corte

Luciani, Dimitri et Raphaël Menozzi, Minin, Sodini, Machado, Ait Yahya, Ait Bassou, Segarel, Moracchini, Santelli, Agostini, Leandri, Fonovich, Traore, Barallini.





Montpellier

Kedvesi, Chennahi, Mincarelli, Sakho, Dorian et Thibaut Guerreiro, Maamma, Bongemba, Faye, Cara, Issoufou, Mouandhu, Azouazi, Ndiaye, Dzodic.





Malgré les 29° affichés par le mercure, une brise rafraîchissante balaie le stade Santos Manfredi pour l’ouverture de ce championnat de France de National 3 entre Corte et Montpellier. Des Montpeliérains qui ne perdent pas de temps dans cette partie et qui prennent rapidement l’avantage à la 3e minute de jeu. Chennahi récupère au milieu, centre pour Issoufou au deuxième poteau dont la tête trompe Luciani : 0-1.

Mais les Cortenais réagissent très vite. Après une première tentative avortée de Santelli, Moracchini, bien servi par Dimitri Menozzi, remet les pendules à l’heure à la 5e sur une magnifique frappe croisée du côté droit : 1-1.

Pour autant, les hommes de Faderne tombent dans la facilité en laissant jouer leurs adversaires. Heureusement Luciani est à la parade à la 22e et à la 26e sur des frappes de Cara et Maamma. La deuxième tentative de Maamma sera la bonne à la 33e. Il profite d’une mésentente dans la défense locale pour tromper la vigilance de Luciani d’un pointu : 1-2.

De retour des vestiaires, les Cortenais montrent le même visage qu’en première période. Trop tendres et trop timorés, ils laissent le jeu à leurs adversaires bien plus percutants et agressifs. Et même si l’arbitre siffle trop souvent à sens unique, les montagnards semblent loin de pouvoir inquiéter Montpellier qui en profite pour enfoncer le clou. Maamma récupère au milieu et lance tranquillement Faye dont la frappe des 25 mètres ne laisse aucune chance à Luciani : 1-3 (50e).

Les Cortenais tentent de sortir la tête de l’eau, mais les trois tirs successifs de Menozzi, Machado et Santelli sonrt repoussés par une solide défense montpelliéraine (55e). En revanche pour les attaquants visiteurs c’est de plus en plus facile de transpercer la défense locale à l’image de Mincarelli qui file sur le côté gauche avant de croiser sa frappe et d’inscrire le 4e but pour ses couleurs (58e).

Les Cortenais vont tout de même réduire la marque à la 78e. Traoré récupère sur le côté droit, file vers les buts et son centre est repris victorieusement par Leandri.

Pour cette première journée, l’Union Sportive des Clubs du Cortenais s’incline donc logiquement face à Montpellier.

Les Cortenais devront montrer un tout autre visage et une toute autre envie s’ils ne veulent pas connaître d'autres mésaventures du même type lors des prochaines journées.