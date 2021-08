Football N3 : L’AS Furiani Agliani ambitieuse

Alors que les protégés du président Philippe Ferroni avaient effectué un excellent début de saison 2020/2021, la FFF en raison de la crise sanitaire avait décidé fin octobre l’arrêt du championnat et acté une saison blanche.

«Après 6 journées nous étions en tête du groupe avec 4 victoires et un nul » - souligne l’entraîneur Patrick Videira - «Nous avions fait aussi un bon parcours en Coupe de France, éliminant le SCB et n’étant éliminé par le GFCA qu’aux tirs au but». Malgré l’arrêt des compétions le groupe a continué à s’entrainer jusqu’au 15 juin dernier. «On faisait surtout des entrainements individuels ou par petits groupes avec respects des règles sanitaires et tests anti covid. Nous avons eu quelques cas limites mais nous avons réussi à bien gérer». La reprise des entrainements pour cette saison a débuté pour la bande à Thibault Valery le 15 juillet.





Une bonne préparation et quelques nouveaux joueurs

Pas de bouleversement durant l’intersaison et 80% du groupe de l’an passé a été conservé. «Il y a eu quelques départs de garçons qui étaient en fin de cycle ou par choix du staff. C’était notre objectif de conserver 80% de notre effectif car on avait un groupe cohérent». Pour palier le départ de certains joueurs, le club a recruté 5 joueurs, se gardant la possibilité d’en faire venir encore 3 ou 4 pour de donner de la plus-value au groupe. Ont ainsi signé l’ASFA : Paul-Baptiste Leonardi, 21 ans, milieu de terrain en provenance de l’ACA, Néo Mesbah, 25 ans, attaquant du SCB, Rafael Salvador Alves, milieu de terrain portugais de 20 ans (Belenenses), Boubacar Bah, 21 ans, gardien de but (Etoile Filante) et Olivier Cristiani, 26 ans, gardien de but (SCB). Coté staff, l’ASFA reste dans la continuité avec aux cotés de Patrick Videira : Cédrik Ramos (adjoint), Fabien Carreras (préparateur physique) et Arnaud Paoli (entraineur des gardiens). «Concernant notre préparation, on a fait une préparation normale sur un cycle de 6 semaines. Le groupe est travailleur et sérieux. Lors de nos matchs amicaux on a fait des choses intéressantes. On est cohérents dans ce qu’on fait» explique le coach furianais.





«On ne fixe aucune limite ».

Concernant les objectifs, le coach est on ne peut plus explicite : «On ne se fixe pas de limite. Nous sommes dans un groupe difficile avec des clubs qui ont tous bien recruté. Il y a des favoris comme Cannes, Istres, Villefranche ou Endoume. Le Gallia Lucciana aura aussi son mot à dire. Notre but est de gagner le plus de matchs possibles même si il y a plus fort que nous. On essaiera d’être les trouble-fêtes. Notre force ? On dispose d’un groupe qui se connait bien puisque les joueurs ont déjà un an de travail ensemble. L’ADN de l’ASFA c’est l’état d’esprit et on y tient. Nous voulons être des compétiteurs, des gagneurs, ne jamais rien lâcher avec un état d’esprit irréprochable. On a une force de groupe plus la qualité individuelle de chacun. Je veux que mes joueurs soient ambitieux. On respecte l’adversaire mais on ne doit craindre personne».





Info ++

Ouverture du championnat dimanche 29 aout à 15h au stade d’Erbajolo contre un des favoris justement : Villefranche. Lors de cette première journée le GFCA sera exempt, le Gallia jouera à Nice contre la réserve de la L1, Corte accueillera Côte Bleue et la réserve de l’ACA sera en déplacement à Cannes.