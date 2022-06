Football N3 : Furiani termine en fanfare, l’ACA se sauve

Villefranche/mer 1 - 6 AS Furiani AglianiAC Ajaccio 2 – 0 CannesFC Côte Bleue 3 – 0 US CorteGallia Lucciana 0 – 1 NiceGFCA : exemptAS Furiani AglianiGallia LuccianaGFCACorte10ACASont relégués en R1 :Mandelieu, Villefranche, Endoume, Athlético et Istres.Si Furiani-Agliani accéde à la N2, il y aura quand même 5 clubs corses en cette poule de N3 en 2022/2023 avec la montée du FC Balagne, champion de R1 cette saison.