Football N3 : Furiani ne lâche rien, le Gallia enchaine, Corte et le Gaz chutent

Philippe Jammes le Samedi 12 Mars 2022 à 17:01

En ouverture de cette 20ème journée, ce samedi 12 mars, le Gallia du président Santini s’est imposé au Cannet Rocheville 3 buts à 1 (Ivaldi, Collovigh et Souazara). Peu après l’US Corte s’inclinait au stade Santos Manfredi devant la réserve de l’OGC Nice 1 – 2 (but cortenais de Menozzi).



Dans le derby attendu entre le leader Furiani-Agliani et le GFCA à Erbajolo, les joueurs du président Ferroni qui caracolent en tête n’ont pas baissé la garde. Menés au score à la demi-heure de jeu (but ajaccien de Rouabah), ils ont pu égaliser à la 45ème par Correa avant de prendre l’avantage à la 73ème grâce à Nouala.