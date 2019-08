Football N2 : Sporting-Reims, le champagne pour le SCB (3-1)

C’est devant un public nombreux et bruyant (5 602 spectateurs) que les champenois donnaient le coup d’envoi. Mais ce sont les Bastiais par Bocognano qui se montraient les plus dangereux dès la 2ème minute. Son tir était tout d’abord contré, puis son centre dévié in extremis par un défenseur alors que Mesbah convoitait le ballon. Le SCB poussait dans ces premières minutes de la partie.

A la 7ème les turchini obtenaient un bon coup franc à 20 m des buts de Diouf. Salles Lamonge tirait en force et le gardien rémois ne pouvait que repousser le ballon. Les bleus récupéraient bien celui-ci mais ne pouvaient conclure.

Sur un contre, les visiteurs obtenaient un coup-franc à la 13ème minute a environ 30 m des buts de Martin. Mais Brahimi tirait dans le mur bastiais.





Les bastiais trouvaient toutefois une juste récompense de leur domination à la 16ème minute sur une belle ouverture de Salles Lamonge pour Mesbah qui trompait Diouf. 1 – 0

Les bleus avaient le deuxième but au bout des crampons par Salles Lamonge à la 19ème mais Diouf bien sorti le contrait.

Le ballon revenait sur Vincent mais son tir était une nouvelle fois contré par Diouf, juste à la limite de sa surface. Les bleus dominaient largement cette jeune formation rémoise.

Pourtant à la demi-heure de jeu, sur un contre, Shamal, parti de son camp, grillait la politesse à Schur et trompait Martin dans un angle pourtant fermé. 1 – 1

Le match s’équilibrait alors les visiteurs reprenant espoir.





Les bastiais reprenaient leur pressing dans les 10 dernières minutes de cette 1ère période sans toutefois parvenir à prendre en défaut ses adversaires.

A la 40ème Salis tentait un centre lob et Diouf devait claquer le cuir au-dessus de sa transversale.

Dans un dernier rush, Mesbah était séché par Vallier à quelques mètres de la surface. Sur le Coup-Franc qui suivait Salis obtenait un corner. Sur le coup de pied de coin de Quemper, Bocognano rabattait le ballon de la tête mais Valentim dégageait le ballon.

1 – 1 c’était le score à la mi-temps. Un tantinet frustrant pour le Sporting.





En seconde période les joueurs de Stéphane Rossi entraient vite dans le vif du sujet obtenant un corner sur le coup d’envoi. Sans conséquence pour les Rémois.

A la 49ème sur une incursion de Salis dans la surface rémoise celui -ci était fauché. L’arbitre désignait immédiatement le point de pénalty. Mesbah s’élançait et marquait avec sang froid : 2 – 1 (50ème minute).

Il en fallait plus décourager les jeunes visiteurs qui répliquaient par Brahimi mais Martin sortait avec à propos. (52ème)

Le jeu était débridé et le ballon filait rapidement d’un but à l’autre.

A la 68ème sur un corner de la droite de Salles Lamonge, Bocognano plaçait un coup de "boule" au-dessus de la transversale de Diouf.

A la 71ème sur un coup-franc de Salles Lamonge, gros cafouillage dans la défense champenoise qui concédait un corner. Tiré de la gauche par Salles Lamonge, Le Cardinal plaçait une tête juste au-dessus de la transversale du portier visiteur.





Les visiteurs obtenaient un bon coup-franc à la 75ème minute de jeu à 20 m des buts bastiais. Shamal obligeait Martin à boxer le cuir en corner.

Sur le corner Ekitike du haut de ses 17 ans reprenait le ballon et l’expédiait juste au-dessus des buts de Martin.

Les Bastiais en contre se procuraient une grosse occasion avec Quemper qui centrait de la gauche pour Etshimé. Entre deux défenseurs, celui-ci parvenait quand même à tirer mais Diouf s’interposait avec brio. (80ème)

A la 86ème Moretti réceptionnait un ballon de Schur, il le remettait immédiatement à Etshimi dans la surface, ce dernier glissait le ballon dans l’angle droit de Diouf. 3 – 1

La dernière occasion sera rémoise avec un joli tir de Shamal mais bien la tentative était bien captée par Martin.

Une victoire méritée pour le SCB pour cette 1ère journée de N2.





Réaction

StéphaneRossi : «Quand on a des ambitions il faut gagner. On l’a fait. Ce soir c’était compliqué contre une très bonne équipe de Reims qui nous a posé des problèmes sur les phases de transition. On a su résoudre les problèmes et on a été dans ce que l’on voulait faire. On a pris un coup sur la tête avec l’égalisation. En seconde période on a mis de l’intensité, on a été bons sur les coups de pied arrêtés, on a montré qu’on était collectifs avec les rentrées des remplaçants qui se sont investis. Pour renforcer l’attaque ont est sur des pistes mais les joueurs qui sont là ont montré qu’ils avaient des qualités pour marquer des buts. Mais il faut toujours prévenir en cas blessure et là on serait en difficulté. D’où cette recherche. Ce soir j’ai vu un bon match, dans la continuité de l’an passé. On a fait une bonne prestation mais le championnat ne s’arrête pas là et on doit confirmer samedi à Mulhouse et tout le long du championnat ».





Feuille de match

National 2

1ère journée

SC Bastiais 3 - 1 Stade de Reims ( 1 - 1 )



Stade Armand Cesari

Pelouse naturelle en bon état

Beau temps

Spectateurs : environ 5 000



Arbitre centre : Julien Rouquette

Arbitre assistant 1 : Jean-Luc Alfonsi

Arbitre assistant 2 : Jean-François Massiani



Buts : Mesbah (16ème – 50ème sp) - Etshimi (87ème) pour SCB

Shamal (31ème) pour Reims



Avertissements : Bahanack (7ème) – Vallier (45 + 2 ) pour Reims

Mesbah (36ème) pour SCB



SCB

Martin – Coulibaly (c) – Vincent – Schur – Mesbah (Etshimi 63ème) – Quemper – Salis – Bocognano – Le Cardinal – Haguy (Moretti 69ème) – Salles Lamonge (Belle 83ème).

Entr. : Stéphane Rossi



SDR

Diouf (c) – Doucoure – Vallier – Bahanack – Valentim – Graux – Shamal – Sakava Sangola – Koffi Ndri (Ekitike 72ème) – Berthier – Brahimi (Bella 64ème) Entr. : Franck Chalençon