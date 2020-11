Football N1 : Le FCBB accroché par Concarneau (2-2)

Le match s’engageait très mal pour les Corses puisqu’à la 2ème minute sur un mauvais dégagement du gardien Escales, Sila récupérait le ballon au milieu du terrain et déboulait sur le coté gauche. Son centre était repris de volée par Benali qui faisait trembler les filets du malheureux Escales. (0-1)

Benali avait une deuxième occasion à la 8ème, sur une glissade de Barbet dans la surface de réparation, mais Escales pouvait capter le cuir.

Fébriles, les joueurs du président Emmanuelli ne parvenaient pas à imposer leur jeu et avaient du mal à porter le danger dans le camp breton.

A la 14ème Isidor parvenait à fausser compagnie à son défenseur attitré Bilingi qui devait fauter pour arrêter l’attaquant borgais. Pourtant dernier défenseur, le Concarnois ne prenait qu’un carton jaune. Sur le coup-franc qui s’en suivait, le gardien Viot ne tremblait pas pour se saisir du ballon botté par Cropanese.

Les locaux héritaient d’un nouveau coup-franc, au même endroit à la 19ème. Giacomini visait Durbant qui plaçait une belle tête dans les filets mais l’arbitre refusait le but pour hors-jeu.

Cela n’empêchait pas les Corses de continuer à pousser et les Bretons devaient s’arc-bouter en défense pour éviter l’égalisation.

En courant après le score, les bastiais se mettaient cependant en danger sur les contre-attaques visiteuses des Benali, Nkololo et autre Sila, d’autant que la défense insulaire se montrait plutôt fébrile.

Barbet devait même sauver sur sa ligne le 2ème but breton à la 43ème sur une reprise de Jannez au point de penalty.

La récompense pour les joueurs de JA Ottaviani intervenait à la 44ème. Sur un centre de Marmot de la gauche, Raoul, dans la surface, reprenait du gauche et fusillait Viot (1-1).

1-1 c’était le score à la mi-temps.



Les Corses étaient les premiers à se mettre en évidence en début de 2ème période. A la 48ème Viot devait en effet sauver du pied sur une reprise à bout portant de Lajugie sur une passe de Raoul de la droite.

Puis c’était Isidor, sur une passe de Lajugie, qui s’enfonçait dans la surface Concarnoise. Son centre en retrait de la gauche pour Raoul était dégagé in extremis par Badji (58ème).

A la 63ème, sur un contre les thoniers obtenaient un corner. Nkololo le tirait de la droite. Ouaneh donnait un coup de boule au point de penalty, le ballon glissait entre les gants d’Escales et finissait dans les filets du malheureux gardien (1-2). Dur pour les Corses !

Comble de malheur à la 71ème sur un centre de Marmot de la gauche, Raoul ratait complètement sa reprise alors qu’il avait le but au bout du pied. Ce n’était que partie remise.

Lajugie fauché dans la surface par Sila à la 75ème obtenait en effet un penalty. Durbant en le transformant égalisait pour le FCBB (2-2).

5 minutes plus tard Buon sur un centre de Marmot échouait de peu, son ballon frôlant le montant gauche de Viot.

Les dernières minutes étaient à l’avantage des bretons qui poussaient pour faire la différence après avoir mené deux fois au score.

Escales devait ainsi plonger dans les pieds de Benali à l’ultime minute de jeu du temps réglementaire.

Sous une pluie battante, l’arbitre annonçait 3 minutes de temps additionnel. Mais plus rien ne sera marqué. Un match nul équitable au final.



Réactions de l’entraineur du FCBB Jean-André Ottaviani :

«Un bon point de pris ou deux points de perdu, on peut être partagé ce soir. On se met une balle dans le pied au bout de 2 minutes de jeu. C’est difficile de gagner quand on fait autant de cadeaux à l’adversaire. On est trop fébrile, trop nerveux, on a l’impression de jouer avec la trouille. On est revenu deux fois au score puis on a eu quelques occasions franches. Il y a eu de bonnes choses offensivement, des bons mouvements, des efforts. Techniquement, offensivement c’était bien, mais de l’autre coté on concède trop d’occasions. Il n’y a pas d’équilibre. Il faut trouver la bonne formule ».







Feuille de match

14ème journée de N1

FC Bastia-Borgo 2 - 2 US Concarneau (1 - 1)

Complexe Sportif de Borgo

Pelouse synthétique

Temps : pluvieux

Spectateurs : 0 (confinement)





Arbitre centre : Cédric Dos Santos

Arbitre assistant 1 : Ergun Yazar

Arbitre assistant 2 : Régis Gerbaud





Buts : Benali (2ème) – Ouaneh (63ème) pour Concarneau

Raoul (44ème) – Durbant (sp 75ème) pour le FCBB





Avertissements : Bilingi (14ème) pour Concarneau

Lajugie (59ème) pour FCBB







FCBB : Escales – Buon – Raoul (Paye 89ème) – Doumbia (c) – Durbant – Cropanese – Giacomini (Diarrassouba 87ème) – Isidor (Grimaldi 78ème) – Lajugie – Barbet – Marmot.

Entr.: Jean-André Ottaviani





US Concarneau : Viot – Bilingi – Jannez (c) – Beali – Ouaneh – Sila (Gegousse 83ème) – Badji – Vincent (Ndao 83ème) – Ley – Sinquin – Nkololo.

Entr. : Stéphane Le Mignan