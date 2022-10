Football N1 : Le FC Borgo s’enfonce !

Les Choletais prenaient l’avantage à la 30e minute par Fatar alors que le jeu était assez emprunté. Malgré de belles occasions franches, les joueurs d’Alex Torres ne parvenaient toutefois à égaliser avant la pause. En 2ème période, les locaux accentuaient leur avance à la 54ème par Jarju.



Les Corses réagissaient et sur penalty réduisaient le score par Sangaré à la 65ème. Ils ne pourront malheureusement revenir au score.

Au classement et avant la réception de Châteauroux la semaine prochaine les Borgais sont 17ème et avant dernier avec 6 points, à 5 points du 1er non relégable.