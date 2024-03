Football : Les clubs du grand sud Grand Sud poursuivent sur leur lancée

En Régional 1, le Sud FC, leader, a bien négocié un déplacement délicat sur le terrain de Bastelicaccia en lutte pour le maintien. Les Sudistes se sont imposés 2 à 0 et confirment leur place en tête de l'élite régionale. De son côté la SVARR qui évoluait à domicile face à Bocognano s'est imposée largement 4 à 0 et peut encore avoir des prétentions pour le sprint final, même si les joueurs du Valincu n'ont pas toutes les cartes en main.



Du côté du Régional 2, les deux représentants ont connu le même score à savoir 5 à 0. Une marque favorable à la JSB qui l'a emporté sur le terrain de la réserve du Gallia, alors que dans le choc au sommet entre le GFCA et l'ASPV, les Gaziers ont largement dominé les Moustiques qui sont passés à côté de leur déplacement dans la Cité Impériale.



Pour le compte du championnat de Réginoal 4, le FC Sotta qui se rendait dans le Cap Corse a été battu 2 à 0.