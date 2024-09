Football : Le Sud encore battu, la SVARR victorieuse

Ce week-end marquait la reprise des championnats de R1 et R2 pour les clubs du secteur Grand Sud. En N3, le Sudiste Football Club (SFC), déjà battu lors des deux premières journées, disputait sa troisième rencontre à domicile face à la réserve de Montpellier, à Sainte-Lucie. Malgré une prestation courageuse, le SFC s'est incliné 3-2, le but décisif ayant été inscrit sur penalty par les Montpelliérains à la 89e minute.



En Régional 1, la SVARR a lancé sa saison de la meilleure des manières. Opposée à la réserve de Borgo à domicile, l’équipe s’est imposée 2-0. Avant le coup d’envoi, les joueurs et dirigeants ont rendu hommage à Pierre-Antoine Ganu, leur capitaine emblématique de la saison passée, qui a décidé de mettre un terme à sa carrière.



De son côté, l’ASPV, promu en R1 cette saison, affrontait le FJEB à l'extérieur. Les Moustiques, pour leurs retrouvailles avec l'élite régionale, sont repartis avec un match nul 2-2.



Enfin, en Régional 2, Bonifacio recevait la réserve cortenaise à Tassistro. Les locaux ont arraché une victoire 3-2 au terme d’un match disputé.