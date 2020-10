Football : Le SCB, sans problème face à Laval (2-0)

Et ce sont les Turchini qui donnaient le coup d’envoi, ouvrant même rapidement le score par Santelli à la 7ème minute de jeu. Sur un centre de Diongue de la droite, l’attaquant bastiais amortissait le ballon au point de penalty, tirant ensuite en pivot. Le ballon se logeait dans le coin droit de Sauvage, le gardien lavalliois, qui ne pouvait que constater les dégâts.

Les bastiais n’en continuaient pas moins leur domination et à la 18ème minute sur une centre de la droite de Le Cardinal,

Santelli était de nouveau à la réception au point de penalty, mais sa reprise de la tête s’avérait trop peu appuyée pour tromper Sauvage qui captait sans problème le ballon.

Les Lavallois se créaient leur 1ere occasion à la 21ème sur un débordement de Brun sur la gauche. L’attaquant mayennais pénétrait dans la surface et tirait. Du bout du pied droit, Vincensini détournait en corner le ballon qui prenait la direction de son coin droit.

La réplique corse était immédiate avec un boulet de Schur, bien servi par Quemper de la gauche. Son tir des 18 mètres frôlait le montant droit de Sauvage (26ème).

Robinet s’essayait bien de loin à la 33ème mais Vincensini, vigilant, captait bien le ballon.

A l’approche de la pause le jeu baissait d’intensité et si les joueurs au maillot tango prenaient le jeu à leur compte les bleus géraient.

Malgré une dernière occasion, un beau slalom de Da Silva dans la surface mayennaise, la mi-temps intervenait sur cet avantage logique pour les Corses : 1 – 0.



En ce début de 2ème période ce sont les visiteurs qui étaient les plus prompts à attaquer avec sur un centre de Robinet, une jolie tête de NDiaye au point de penalty, mais Vincensini s’emparait facilement du ballon (47ème).

Les Mayennais qui étaient à deux doigts d’égaliser 3 minutes plus tard suite à une belle combinaison Boudjemaa/Brun.

Ce sont les Bastiais qui corsaient pourtant le score à la 52ème par Da Silva qui, bien esseulé dans la surface lavalloise, reprenait magnifiquement de la tête un centre de Diongue de la droite (2-0)

Guigne, les Bastiais perdaient Robic à la 60ème prenant coup sur coup 2 cartons jaunes. L’un pour une faute, l’autre pour contestation.

En supériorité numérique les mayennais dominaient mais sans vraiment inquiéter la défense corse, à l’image de ce tir sans conviction de Caddy à la 76ème ou de cet autre de Nzuzi 4 minutes plus tard.

Face à des adversaires résignés, les joueurs de Mathieu Chabert terminaient sereinement la rencontre avec même une grosse occasion de Vincent à la 86ème. Le milieu de terrain bastiais, servi idéalement par Schur de la gauche, se jouait de son adversaire à l’entrée de la surface et bottait le cuir au ras du montant gauche de Sauvage.

Si dans le temps additionnel, Nzuzi trouvait le montant gauche de Vincensini, le score en restait là. 2 – 0.

Le SCB est à nouveau leader de la N1.





Réactions de l’entraineur du SCB, Mathieu Chabert : «Ces 2 derniers match, le contenu y était mais pas le résultat. Ce soir, cerise sur le gâteau, on gagne. Mais attention, on ne s’affole pas, pas question de fanfaronner. Je retiens aussi la belle solidarité et qu’on n’a pas pris de but. On a montré beaucoup de valeurs et c’est un socle important pour les futurs résultats positifs. On a été efficaces avec des occasions dans le jeu. C’est une bonne soirée qui récompense le travail des garçons ».







Feuille de match

9ème journée de N1 (mise à jour)

SC Bastia 2 - 0 Stade Lavallois Mayenne FC (1-0)



Stade Armand Cesari

Pelouse naturelle en bon état

Temps : beau

Spectateurs : 1500 environ



Arbitre centre : Pierre Gaillouste

Arbitre assistant 1 : Cédric Favre

Arbitre assistant 2 : Jean-Paul Neves Gouveia



Buts : Santelli (7ème) – Da Silva (52ème)

Avertissements : Seidou (21ème) – Dembele (77ème) pour Laval

Le Cardinal (30ème) – Robic (60ème) pour le SCB

Exclusion : Robic (60ème) pour SCB



SCB : Vincensini – Robic – Guidi (c) – Vincent – Schur – Quemper – Santelli (Da Silva 40ème) – Bocognano – Diongue (Ducroq 68ème) – Le Cardinal – Salle Lamonge (Moretti 83ème).

Entr. : Mathieu Chabert



Stade Lavallois : Sauvage – Mendy – Tre – Seidou (Duponchelle 88ème) – Carlier – Ouadah (Nzuzi 77ème) – Boudjemaa – Dembele – Ndiaye (Caddy 72ème) – Brun – Robinet.

Entr. : Olivier Frapolli