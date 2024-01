Football : Le SCB ouvre son mercato d'hiver

Ce jeune défenseur de 22 ans, latéral gauche, a été formé au Raja Casablanca, club avec lequel il a remporté 2 titres (31 matchs). En 2022/2023 il est prêté à l’IR Tanger avec lequel il dispute 21 matchs. Sélectionné 6 fois en 2021 en équipe jeunes de son pays, moins de 20 ans, il disputera aussi un match en équipe olympique en 2022. Il a signé au SCB un contrat de 2 ans et demi et portera le numero 21.

Les dirigeants sont désormais en quête de deux joueurs offensifs, voire un milieu de terrain d'ici la fin du mercato, le 1er février.

Côté départ, il se murmure que trois joueurs sont sur le départ : le gardien Zacharie Boucher, Yohan Baï et Sekou Lega.