Football : Le SCB bute sur Orléans (1-1)

Pour cette rencontre le Sporting ne pouvait compter que sur le soutien de 1500 spectateurs, en raison de la crise sanitaire.

Les bleus mettaient d’entrée de jeu la pression dans le camp orléanais avec un coup-franc tiré des 25 m par Salle Lamonge et repris par Vincent mais le ballon était détourné en corner (1ère). Les Bastiais avaient la maitrise du jeu face à des visiteurs plutôt rugueux qui commettaient de nombreuses fautes.

Au quart d’heure de jeu les visiteurs sortaient de leur réserve et titillaient la défense corse mais sans réel danger pour le gardien Vincensini.

Feu de paille, les joueurs de Mathieu Chabert reprenaient vite le contrôle du jeu.

Et pourtant à la 19ème minute, sur une relance anodine bastiaise, Antoine, aux 30 m, chipait le ballon à Bocognano et seul face à Vincensini lui glissait le ballon sous le ventre (0-1).

Ce but faisait douter les bleus qui dès lors bafouillaient leur football.

Sur une nouvelle largesse bastiaise, Antoine était à deux doigts de scorer pour la 2ème fois. Seul à l’entrée de la surface de réparation, l’attaquant Orléanais mettait toutefois le ballon à droite des buts de Vincensini (26ème). Et cela ne s’arrangeait pas. Fébriles, les Bastiais se mettaient en danger face à des visiteurs qui prenaient l’ascendant sur le match.

Il fallait attendre la 34ème minute pour voir le SCB, pas malheureux sur ce coup, revenir au score sur une action bien construite. Sur une passe en retrait de Schur qui avait débordé sur la droite, Vincent aux 6 mètres, reprenait le cuir et fusillait le gardien L’Hostis. (1-1). La machine semblait relancée coté Sporting. Pourtant le score en restera là : 1 – 1 à la pause.



En seconde période les joueurs du président Ferrandi repartaient avec de belles intentions avec un premier corner dès la 47ème.

Cette belle générosité ne durait hélas pas et Orléans reprenait vite le fil du match. Teixeira à la 55ème tirait au but. Le ballon frôlait le montant gauche du portier corse. Santelli tentait bien de sonner la révolte chez les bastiais. Après un petit slalom dans la surface adverse, il centrait sur Da Silva qui ne pouvait reprendre le ballon.

Peu après, Christophe Vincent, bousculé à l’entrée de la surface de réparation orléanaise, bénéficiait d’un coup-franc. Il le tirait lui-même … dans le mur jaune ! (64ème).

Mais c’est encore ce diable d’Antoine, sur la gauche, qui donnait le tournis à la défense Corse. Son tir était heureusement contré par Quemper, passant de peu à coté du montant gauche de Vincensini. (66ème).

Alors que le rythme était plutôt mou, les bastiais avait le but au bout du pied de Santelli à la 78ème. Au premier poteau l’attaquant reprenait un ballon centré de la gauche par Moretti. Mais le cuir passait juste au-dessus de la transversale de L’Hostis.

Au terme d’une seconde période bien terne, les deux équipes se séparait sur un nul logique. (1-1)



Réaction de Mathieu Chabert, entraineur du SCB : «On a eu face à nous une équipe costaud qui a mis beaucoup d’impact physique. On avait un bloc en face de nous, comme beaucoup d’équipes le font ici. On leur donne le 1er but. C’est une mauvaise passe. Mes joueurs se sont battus, ils n’ont pas lâché dans cette rencontre où il y avait beaucoup de rythme, et on a répondu présent. Physiquement on s’est accroché car on a souffert face à l’impact physique de nos adversaires. On a pris un point, on est 3ème. Alors calmons-nous, soyons sereins, posés. On a stoppé une série négative. Voyons le coté positif. Maintenant il faut bonifier ce point contre Laval jeudi prochain».





Feuille de match

11ème journée de National 1

SC Bastia 1 - 1 US Orléans (1-1)



Stade Armand Cesari (Furiani)

Pelouse naturelle en bon état

Temps : nuageux

Spectateurs : environ 1500 (dont 20 orléanais)





Arbitre centre : Mathieu Vernice

Arbitre assistant 1 : Maxence Nouchet

Arbitre assistant 2 : Sébastien Lemaire



Buts : Antoine (19ème) pour Orléans.

Vincent (34ème) pour le SCB.



Avertissements : Ducrocq (6ème) – Vincent (45ème) – Schur (80ème) – Quemper (88ème) – Moretti (87ème) – Salle Lamonge (90ème) pour le SCB

Goujon (8ème) – Antoine (77ème) – Soumare (89ème) pour Orléans



SCB : Vincensini – Robic – Guidi – Vincent – Schur – Quemper – Bocognano – Da Silva (Raspentino 66ème) – Ducrocq (Moretti 72ème) – Salles Lamonge – Cioni (c) (Santelli 26ème).

Entr. : Mathieu Chabert



USO : Lybohy - Keita - Talal - Goujon – Teixeira (El Khoumisti 84ème) – Antoine - Marchadier - Demoncy - Soumaré – Lambèse - L’Hostis (c).

Entr. : Claude Robin