Football : Le GFCA réintégré en N2, 4 clubs corses en N3

Le GFCA a été intégré dans le groupe B et aura comme adversaires Auxerre, Beauvais, Belfort, Bobigny, Epinal, Haguenau, Lens2, Metz2, Reims2, Entente SSG, St Maur Lusitanos, St Quentin, Schiltigheim, Sedan et Paris 13 Athlético.

Reprise du championnat : samedi 22 août

En National 3, la réserve de l’AC Ajaccio, le Gallia Lucciana, l’AS Furiani-Agliani et l’US Corte évolueront dans le groupe Corse/Méditerranée avec pour adversaires : Athlètico Marseille, Cannes, Cannet-Rocheville, FC Côte Bleue, Rousset, Istres, OGC Nice 2, Mandelieu, Endoume et Villefranche St Jean Beaulieu

Reprise du championnat : samedi 29 et dimanche 30 août 2020