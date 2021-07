Football : Le Covid-19, 1er adversaire du Sporting en ce début de saison

«Tout s’était bien passé jusqu’à présent. On avait fait une bonne préparation et puis depuis quelques heures nous sommes rattrapés par le COVID » déplore l’entraineur Mathieu Chabert. « A cette heure, j’ai une grosse inquiétude à avoir 18 joueurs pour le match de samedi » ajoute t-il. Alors que la reprise du championnat est fixée à samedi 15h pour le SC Bastia, avec la réception de Nîmes, le coach est très inquiet pour son groupe : «Depuis 3 jours nous avons des cas suspects de Covid dans le groupe. On s’est tous testés ce matin. On attend donc les résultats mais c’est clair que je peux avoir de gros problèmes pour composer mon groupe». A ce jour environ la moitié de l’effectif a reçu les deux injections, une autre moitié environ la 1ère dose (la seconde est prévue début août). Seuls 3 ou 4 joueurs ne sont pas vaccinés. Ceux sont d’ailleurs eux les cas suspects.

« La préparation a été bonne, il y a eu des choses très intéressantes dans le contenu car on a bien travaillé. Le groupe me convient même si on attend encore des renforts dont rapidement un joueur offensif » poursuit le technicien bastiais, le ton grave en raison de ce coup de massue qui s’abat sur le groupe. «On mettra la meilleure équipe sur le terrain, si tant est qu’on puisse aligner une équipe contre Nîmes mais je peux vous dire qu’on fera honneur au maillot ».

Autre contrariété, l’horaire du match : 15h ! En plein mois de juillet. «J’espère qu’il n’y aura pas d’incidents par rapport à ça. De toutes façons on est obligés de s’adapter. Depuis quelques jours nous nous sommes d’ailleurs entrainés à 15h. »

Blessé, Chaouki Ben Saada est d’ores et déjà forfait pour cette première rencontre en raison d’une petite entorse au genou et des incertitudes planent aussi sur Kylian Kaïboué, qui ressent des petites douleurs aux adducteurs. Pour le reste, c’est l’inconnu en attendant les résultats des tests.

Christophe Vincent, milieu de terrain turchinu, s’est lui aussi exprimé avant cette rencontre. «Pour moi c’était une évidence de rester à Bastia cette saison. On a fait une bonne préparation, on a fait de bons matchs. On a gardé une grosse ossature de la saison passée dont ça aide beaucoup, on s’est vite retrouvés sur le terrain. On aborde cette rencontre avec beaucoup d’envie. On est très contents de retrouver nos supporters. Il va falloir contrôler nos émotions face une écurie qui descend de Ligue 1. Mais ça va nous mettre tout de suite dans le bain, un peu comme l’an passé quand on a joué notre 1er match de N1 au Red Star. Ce sera un championnat dur et il faudra rester bien concentrés.»