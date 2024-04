Football : La Corsica Cup finalisée

​En 2010, la 1ère éditionavait déjà attiré l'attention en réunissant des équipes telles que la Bretagne, le Togo et le Gabon. La finale, le 21 mai, avait été remportée par la sélection corse aux tirs au but, 5-4, aux dépens du Gabon, les deux équipes n’ayant pu se départager 1 – 1. Bérenguer avait marqué pour les Corses. La Bretagne avait pris la 3ème place en venant à bout du Togo 2 – 1.



Quatorze ans après, le comité directeur de la Squadra Corsa vient de finaliser le programme de la deuxième édition qui se déroulera du 22 au 25 mai avec la présence des équipes de Sardaigne, Sicile, St Marin et Corse. En raison de travaux au stade Armand-Cesari de Furiani, les matchs se joueront à Corte pour les demi-finales et à Ajaccio pour la finale, tandis que la petite finale se tiendra à Afa. « Via les associations départementales des maires, un appel à un soutien financier de la Squadra a été lancé à toutes les communes de Corse, toute liberté étant laissée à chacune sur cette forme de participation, en fonction de ses moyens » indique André Di Scala le président de la Squadra Corsa.



Par ailleurs dans sa démarche de faire reconnaitre la sélection corse par l’UEFA, un document a été rédigé par le comité directeur de la Squadra et transmis au président de la Ligue Corse Jean-René Moracchini pour obtenir la collaboration de la Fédération Française de Football dans le cadre de cette démarche qui, selon la Squadra Corsa, relève de l’absolue nécessité compte tenu d’un constat alarmant : la disparition progressive des joueurs corses dans les championnats nationaux, y compris de jeunes, U17, U19, puisqu’ils ne composent plus qu’un tiers des effectifs des clubs insulaires. «Les championnats régionaux, R1 et 2, commencent à leur tour à être impactés par ce phénomène, avec de plus en plus de joueurs recrutés par les clubs hors des frontières naturelles de notre île » souligne encore Dèdè Di Scala. « La reconnaissance officielle d’une sélection corse par l’UEFA contribuerait à valoriser le footballeur corse, comme cela s’est produit en Guadeloupe, Martinique, Guyane et Saint-Martin. Depuis que ces territoires ont été autorisés, de par la reconnaissance de leur sélection, à prendre part à des compétitions officielles, il a été constaté que la médiatisation des prestations de celles-ci sur la scène internationale avait provoqué un bénéfique appel d’air lié à un regain d’intérêt des jeunes et à leur nouvelle motivation. Une forme d’embellie pour le football de ces deux TOM qui porte en elle l’espoir que la même démarche, couronnée de succès, produise les mêmes effets en Corse ».