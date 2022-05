Football Jeunes : le challenge Claude-Papi aura bien lieu

Ce retour au premier plan a été acté, samedi après-midi au stade Claude-Papi où s'est déroulé le tirage au sort officiel des quatre poules de cinq équipes qui composent cette version 2022.

Ce tirage au sort a eu lieu en milieu d'après-midi en présence de la famille de Claude Papi, du maire de Portivechju Jean-Christophe Angelini, du député Paul-André Colombani et des dirigeants des clubs de l'extrême sud et au-delà.





Dans la Poule A, les Girondins de Bordeaux affronteront les Sardes de Cagliari, vainqueurs de la première édition en 2017. Dans ce même groupe on retrouvera les équipes corses de l'ASPV I, du Gallia Lucciana et d'Afa.

La Poule B, verra le double tenant du trophée à savoir le FC Nantes, primé en 2018 et 2019, affronter l'AC Ajaccio, le GFC Ajaccio, le Sud FC et l'USC Corte. Une Poule qui sera relevée et qui abritera le derby ajaccien entre jeunes Acéistes et Gaziers.

Au sein de la Poule C, on assistera à une affiche de Ligue 1 avec Olympique de Marseille et le club de Montpellier. Les régionaux de l'étape à savoir la Casinca, le FCBB et la JSB auront fort à faire pour accéder à l'étape suivante.

Enfin dans la Poule D, l'Olympique Lyonnais, le Sporting Club de Bastia, ainsi que la JS Ajaccienne, l'ASPV II et Furiani-Agliani vont se retrouver pour des rencontres qui ne manqueront pas de relief.





Au terme de ce tirage au sort une soirée placée sous le signe de la convivialité, toujours dans l'enceinte des Quatre-Chemins, a mis un terme à cette première étape du Challenge Claude-Papi.

Tous les amoureux de ballon rond doivent, dès à présent, cocher les 17, 18 et 19 juin sur leur agenda pour ce tournoi international où les U13 seront à la fête.