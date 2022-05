Football Grand Sud : un de chute en championnat pour la Squadra Valincu Alta-Rocca-Rizzanese

Le championnat de Régional 2, dont c’était, également, l’avant-dernière journée servait de cadre à un choc sur le terrain d’Afa entre l’équipe locale et le champion de Corse la Squadra Valincu Alta-Rocca-Rizzanese.

Une semaine après la demi-finale du Challenge Stra où les joueurs du Valincu s’étaient imposés en terre Afaghjanca aux tirs au but, les partenaires de Pierre Nironi se sont cette fois inclinés 4 à 2 et concèdent leur première défaite de la saison en championnat. Une équipe du Valincu qui semble déjà avoir le regard tourné vers la finale du Challenge Stra.





Enfin le complexe sportif du Prunellu abritait ce dimanche la finale de la Coupe de Corse féminine à huit. La formation de l’EC Bastia, déjà championne de Corse affrontait son dauphin Alata. Invaincues cette saison avec 15 succès, les Bastiaises à l’attaque de feu avec 114 buts inscrits et à la défense imperméable, seulement huit buts encaissés se sont largement imposées 12 buts à 2 et ont mis un terme à une probante saison avec ce nouveau trophée.